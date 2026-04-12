Karambol na trasie S7 w Łomiankach. Zginęli kobieta i nastoletni chłopiec

Tragiczny karambol w Łomiankach. Zderzenie czterech samochodów na S7

Do tragicznego zdarzenia drogowego doszło na ruchliwym wiadukcie w okolicach centrum handlowego Auchan w podwarszawskich Łomiankach. Na jezdni prowadzącej w stronę Warszawy zderzyły się cztery pojazdy osobowe. Siła uderzenia była na tyle potężna, że jedno z aut dachowało.

„Na trasie S7 w Łomiankach doszło do zderzenia czterech samochodów. Śmierć na miejscu poniosły dwie osoby z auta, które dachowało, kobieta i nastoletni chłopiec. Jedna osoba została zabrana do szpitala przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. W wypadku uczestniczyło łącznie 11 osób”

Szczegóły akcji ratunkowej przekazał redakcji „Super Expressu” mł. kpt. Damian Dolnia, pełniący funkcję oficera prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim. Do zabezpieczenia terenu i pomocy poszkodowanym zadysponowano jednostki JRG Błonie, JRG Warszawa, a także druhów z OSP Łomianki oraz OSP Dziekanów. Służby zaapelowały do podróżnych o omijanie miejsca katastrofy. Poważne utrudnienia w ruchu drogowym w tym rejonie miały potrwać aż do północy z niedzieli na poniedziałek.

Przyczyny tragedii na razie nie są znane. Na miejscu pracują policjanci i prokurator

Jak przekazała w rozmowie z „Super Expressem” mł. asp. Monika Kaczyńska z zespołu prasowego KSP, do wypadku doszło przed godziną 18 w rejonie skrzyżowania ulic Kolejowej i Brukowej. Policja potwierdza, że zginęły dwie osoby, a jedna została przewieziona do szpitala. Kilku kolejnym osobom udzielono pomocy na miejscu.

Droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Objazdy wyznaczono dolnym odcinkiem, równoległym do wiaduktu.

Policjanci wspólnie z prokuratorem prowadzą czynności i ustalają, jak doszło do wypadku. Na razie jest za wcześnie, by mówić o jego dokładnych przyczynach i przebiegu.

Pojawiają się już jednak nieoficjalne plotki i komentarze w internecie. Według nich domniemany sprawca, kierowca Audi, który bardzo szybko wyprzedzał inne pojazdy i zahaczył o jeden z nich, uciekł z miejsca wypadku.