Red Bull Linia Czasu w Warszawie. Gdzie oglądać wydarzenie? Transmisja na żywo 31.05.2026

180 metrów nad ziemią i 500 metrów do przejścia. To może być najbardziej spektakularny spacer w historii Warszawy

Projekt Red Bull Linia Czasu jest kolejnym wielkim wyzwaniem Estończyka, Jaana Roose’a. portowiec zamierza dokonać czegoś, czego wcześniej nikt nie próbował – przejść po taśmie rozpiętej pomiędzy Pałacem Kultury i Nauki a Varso Tower, czyli dwoma najwyższymi budynkami w Polsce. Trasa będzie miała około 500 metrów długości i zostanie zawieszona blisko 180 metrów nad centrum Warszawy. Jaan wyruszy spod Zegara Milenijnego znajdującego się na fasadzie PKiN i spróbuje pokonać całą drogę bez zabezpieczającej platformy pod stopami.

Gdzie i kiedy oglądać Red Bull Linia Czasu? Podajemy szczegóły transmisji 31.05.2026

Estończyk Jaan Roose ma rozpocząć swoją spektakularną próbę przejścia między dwoma najwyższymi budynkami w Polsce w niedzielę, 31 maja, o godzinie 8:00 rano. Jeśli warunki pogodowe pozwolą, tysiące widzów będą mogły śledzić ten niezwykły wyczyn na żywo.

Transmisja wydarzenia będzie dostępna na:

fanpage'u Red Bulla na Facebooku,

antenie TVN24,

kanale Przeglądu Sportowego w serwisie YouTube.

Osoby zainteresowane kulisami przedsięwzięcia mogą znaleźć więcej informacji na oficjalnej stronie wydarzenia. Opisano tam między innymi przebieg trasy nad Warszawą, proces montażu taśmy pomiędzy wieżowcami oraz wyzwania związane z przejściem na wysokości blisko 180 metrów nad ziemią.

Już w niedzielę przejdzie nad centrum Warszawy. Miliony będą mogły oglądać to na żywo

Choć samo przejście wydaje się najbardziej ekstremalnym elementem przedsięwzięcia, zawodnik przyznaje, że największym wyzwaniem okazały się przygotowania organizacyjne oraz zdobycie wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń.

– Kiedy wszystko jest gotowe zostaję już tylko ja - moja głowa i to że muszę przejść 500 metrów pomiędzy tymi budynkami – mówi.

Warszawski projekt nie będzie jednak jego pierwszym spektakularnym wyczynem. W swoim dorobku ma już między innymi przejście nad Cieśniną Mesyńską oraz nad Cieśniną Bosfor, które należą do najbardziej wymagających osiągnięć w świecie slackline'u.

Taśma ugnie się pod jego ciężarem. W końcówce będzie musiał iść pod górę

Organizatorzy szacują, że pokonanie trasy pomiędzy Pałacem Kultury i Nauki a Varso Tower zajmie Jaanowi Roose od 25 do 35 minut. To jednak nie będzie zwykły spacer. Taśma rozpięta pomiędzy budynkami będzie reagować zarówno na podmuchy wiatru, jak i ciężar sportowca. W najniższym punkcie może obniżyć się nawet o około 25 metrów.

Oznacza to, że po dotarciu do środkowej części trasy Estończyk będzie musiał zmierzyć się z dodatkowym wyzwaniem. Ostatni odcinek przejścia będzie przypominał wspinaczkę, ponieważ zawodnik będzie poruszał się po taśmie pod wyraźnym nachyleniem.

Bezpieczeństwo uczestnika ma zapewnić specjalistyczny system asekuracyjny. Jaan Roose zostanie wyposażony w profesjonalną uprząż oraz lonżę połączoną z aluminiowym ringiem. Jeśli straci równowagę, nie spadnie na ziemię, lecz zawiśnie kilka metrów pod taśmą i będzie mógł bezpiecznie wrócić na trasę.

