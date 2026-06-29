Krzysztof Jackowski przewiduje pogodowy koszmar. Ekstremalne zjawiska uderzą w Polskę

Piotr Lis
Piotr Lis
Mariusz Korzus
2026-06-29 15:23

Krzysztof Jackowski zapowiadał utrudnienia w podróżowaniu z powodu wysokich temperatur już wiosną. Według najnowszych wizji słynnego jasnowidza, tego lata czeka nas wyjątkowo niespokojna aura. Fale upałów powrócą jeszcze trzykrotnie, a Polsce grożą bezprecedensowe zjawiska atmosferyczne, w tym potężne nawałnice.

Krzysztof Jackowski, znany polski jasnowidz, na tle fantastycznego, apokaliptycznego krajobrazu z płonącą Ziemią i burzowym niebem, co symbolizuje jego przestrogi pogodowe. O przewidywaniach Jackowskiego przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Piotr Lampkowski / Super Express; ai Generator/ Shutterstock

Ostatnie tygodnie przyniosły w Polsce wyjątkowo wysokie temperatury, co doprowadziło do poważnych problemów w transporcie publicznym, zwłaszcza na kolei. Wiele składów zostało anulowanych przez przewoźnika. W obliczu tego pogodowego chaosu, zapytaliśmy Krzysztofa Jackowskiego, najbardziej znanego polskiego wizjonera, o to, co przyniesie przyszłość.

Krzysztof Jackowski o nadchodzącym lecie. Będzie wyjątkowo niespokojne

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Ja już w maju mówiłem, że na początku lata przez wysoka temperaturę będę ograniczenia w podróży. Teraz trochę się ochłodzi. Jednak pogoda będzie kapryśna. Takie fale upałów do naszego kraju zawitają jeszcze trzy razy

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Eksperci od pogody potwierdzają, że przed nami bardzo burzliwy i zmienny czas w atmosferze. Po rekordowych temperaturach przyjdzie chwila wytchnienia, ale upały z pewnością wrócą.

Przewiduje się, że przez Polskę przetoczą się potężne fronty burzowe z ulewami, gradem i wichurami. Specjaliści z IMGW radzą, aby regularnie sprawdzać ich komunikaty, ponieważ upalne dni będą przeplatane nagłymi i silnymi zmianami pogody.

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krzysztof jackowski
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