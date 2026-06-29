Krzysztof Jackowski przewiduje pogodowy koszmar. Ekstremalne zjawiska uderzą w Polskę

Ostatnie tygodnie przyniosły w Polsce wyjątkowo wysokie temperatury, co doprowadziło do poważnych problemów w transporcie publicznym, zwłaszcza na kolei. Wiele składów zostało anulowanych przez przewoźnika. W obliczu tego pogodowego chaosu, zapytaliśmy Krzysztofa Jackowskiego, najbardziej znanego polskiego wizjonera, o to, co przyniesie przyszłość.

Krzysztof Jackowski o nadchodzącym lecie. Będzie wyjątkowo niespokojne

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Ja już w maju mówiłem, że na początku lata przez wysoka temperaturę będę ograniczenia w podróży. Teraz trochę się ochłodzi. Jednak pogoda będzie kapryśna. Takie fale upałów do naszego kraju zawitają jeszcze trzy razy

Jasnowidz z Człuchowa bije na alarm. Mówi o niespotykanych burzach

Czeka nas mieszanina totalnej nawałnicy i wichur. Takich jakich jeszcze w Polsce nie było. Dotknął one południową i centralną Polskę

Krzysztof Jackowski widzi nową zarazę. Mówi o wirusie Ebola

Pandemia zacznie się ale będzie dziwna, ale lokalnie, ale w wielu miejscach będzie zjadliwa. Nie rozciągnie się na wszystkie państwa

IMGW potwierdza obawy. Czeka nas seria gwałtownych burz i ulew

Eksperci od pogody potwierdzają, że przed nami bardzo burzliwy i zmienny czas w atmosferze. Po rekordowych temperaturach przyjdzie chwila wytchnienia, ale upały z pewnością wrócą.

Przewiduje się, że przez Polskę przetoczą się potężne fronty burzowe z ulewami, gradem i wichurami. Specjaliści z IMGW radzą, aby regularnie sprawdzać ich komunikaty, ponieważ upalne dni będą przeplatane nagłymi i silnymi zmianami pogody.