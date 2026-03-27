Listonoszka trzymała niedoręczone listy we własnym domu. Teraz ma kłopoty

Akcja policji w Piasecznie

Jak przekazała podkom. Magdalena Gąsowska, z pozoru rutynowa kontrola pojazdu była w rzeczywistości starannie zaplanowaną akcją kryminalnych. Funkcjonariusze dowiedzieli się, że osoby podróżujące wytypowanym samochodem mogą przewozić nielegalne substancje. Mundurowi zatrzymali więc Passata, za którego kierownicą siedziała młoda kobieta.

- Przy 33-latku siedzącym na fotelu pasażera funkcjonariusze znaleźli marihuanę. Dla kierującej autem kobiety ta kontrola stała się jednocześnie początkiem większych kłopotów. Sprawdzenie w policyjnym systemie informacyjnym wykazało, że 29-latka nie powinna kierować autem, ponieważ nie posiada wymaganych do tego uprawnień. Kobieta stwierdziła, że ma tego świadomość, ponieważ już jedno postępowanie w tej sprawie toczy się przeciwko niej - przekazała podkom. Gąsowska.

Niedoręczone listy w mieszkaniu

Sytuacja rozwinęła się, gdy policjanci postanowili udać się do mieszkania pary. W środku zabezpieczyli kolejne narkotyki. Ich uwagę przykuły jednak również torby i pojemniki wypełnione cudzą korespondencją, która nigdy nie trafiła do skrzynek. Szybko wyszło na jaw, że 29-latka do grudnia zeszłego roku pracowała jako listonoszka, a powierzone jej przesyłki znosiła do własnego domu.

- Funkcjonariuszom tłumaczyła, że miała za mało czasu w ciągu dnia i nie zawsze udawało jej się doręczyć całą korespondencję - dodała mundurowa.

Dwoje zatrzymanych trafiło ostatecznie o policyjnej celi. Z informacji przekazanych przez oficer prasową wynika, że 33-latek odpowie za posiadanie środków odurzających w postaci marihuany i heroiny. Jego partnerka ma z kolei ponieść odpowiedzialność za przestępstwo z art. 276 Kodeksu karnego (niwelowanie dokumentu). Sprawami zajęła się miejscowa prokuratura.

