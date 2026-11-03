Lotnisko w Modlinie zamknięte po alarmie bombowym. Awaryjnie lądował samolot z Londynu

Awaryjne lądowanie w Modlinie 3 listopada 2026 roku

We wtorek, 3 listopada maszyna lecąca z londyńskiego portu Heathrow na warszawskie Lotnisko Chopina musiała niespodziewanie przerwać rejs. Samolot wylądował awaryjnie na lotnisku Warszawa Modlin z powodu zgłoszonego alarmu bombowego, który dotyczył bezpośrednio tego lotu.

Informacja o zagrożeniu wpłynęła o godzinie 9.54, a zaledwie siedem minut później, o 10.01, Boeing 737 MAX z 181 osobami na pokładzie bezpiecznie dotknął płyty modlińskiego lotniska. Od tego momentu na miejscu pracują służby oraz pirotechnicy weryfikujący prawdziwość zgłoszenia i dokładnie sprawdzający całą sytuację.

Jak wynika z najnowszego komunikatu, pasażerowie zaczęli już opuszczać pokład pechowej maszyny. Po wyjściu z samolotu wszyscy zostaną skierowani do hali przylotów portu Warszawa Modlin, gdzie poczekają na dalszy rozwój wypadków.

Zamknięte lotnisko Warszawa Modlin i wstrzymane loty

„W związku z zaistniałą sytuacją Lotnisko Warszawa/Modlin pozostaje zamknięte do odwołania. Trwają działania służb mające na celu weryfikację zgłoszonego zagrożenia oraz zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie portu lotniczego" przekazały w komunikacie władze portu lotniczego Warszawa Modlin, odnosząc się do trwającej akcji.

Decyzja o zamknięciu obiektu oznacza, że całkowicie wstrzymano tam wszelkie operacje lotnicze. Taka blokada nieuchronnie przełoży się na liczne opóźnienia, które dotkną podróżnych planujących wylot z Modlina lub przylot do tego portu.

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