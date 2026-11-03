Lotnisko w Modlinie zamknięte po alarmie bombowym. Awaryjnie lądował samolot z Londynu

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-11-03 11:12

Wtorkowe przedpołudnie przyniosło paraliż Portu Lotniczego Warszawa Modlin. Doszło tam do awaryjnego lądowania maszyny Boeing 737 MAX lecącej z Londynu, na której pokładzie ogłoszono alarm bombowy. Zgłoszenie objęło 181 osób i wymusiło natychmiastową interwencję pirotechników oraz innych służb. W rezultacie lotnisko zamknięto do odwołania, a ruch lotniczy zmaga się z licznymi opóźnieniami.

Terminal lotniska Warszawa Modlin w słoneczny dzień. O alarmie bombowym i utrudnieniach przeczytasz na Eska Warszawa.
Autor: Shutterstock Luke Patrick Hoogmoed, podróżnik z Instagrama, stworzył listę najgorszych lotnisk w Europie, na który umieścił również jedno z Polski. Chodzi o Modlin, który został nisko oceniony za znaczną odległość od Warszawy i duże utrudnienia, zdaniem mężczyzny, w samym dostaniu się do stolicy.

Awaryjne lądowanie w Modlinie 3 listopada 2026 roku

We wtorek, 3 listopada maszyna lecąca z londyńskiego portu Heathrow na warszawskie Lotnisko Chopina musiała niespodziewanie przerwać rejs. Samolot wylądował awaryjnie na lotnisku Warszawa Modlin z powodu zgłoszonego alarmu bombowego, który dotyczył bezpośrednio tego lotu.

Informacja o zagrożeniu wpłynęła o godzinie 9.54, a zaledwie siedem minut później, o 10.01, Boeing 737 MAX z 181 osobami na pokładzie bezpiecznie dotknął płyty modlińskiego lotniska. Od tego momentu na miejscu pracują służby oraz pirotechnicy weryfikujący prawdziwość zgłoszenia i dokładnie sprawdzający całą sytuację.

Jak wynika z najnowszego komunikatu, pasażerowie zaczęli już opuszczać pokład pechowej maszyny. Po wyjściu z samolotu wszyscy zostaną skierowani do hali przylotów portu Warszawa Modlin, gdzie poczekają na dalszy rozwój wypadków.

Zamknięte lotnisko Warszawa Modlin i wstrzymane loty

„W związku z zaistniałą sytuacją Lotnisko Warszawa/Modlin pozostaje zamknięte do odwołania. Trwają działania służb mające na celu weryfikację zgłoszonego zagrożenia oraz zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie portu lotniczego" przekazały w komunikacie władze portu lotniczego Warszawa Modlin, odnosząc się do trwającej akcji.

Decyzja o zamknięciu obiektu oznacza, że całkowicie wstrzymano tam wszelkie operacje lotnicze. Taka blokada nieuchronnie przełoży się na liczne opóźnienia, które dotkną podróżnych planujących wylot z Modlina lub przylot do tego portu.

Alarm bombowy w Ambasadzie Rosji. Interwencja polskich służb
Lotnisko w namiocie. W Modlinie otwarto nowy terminal
Galeria zdjęć 6

ROLKI