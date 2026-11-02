Miłość, która zmienia wszystko. „Co się wydarzyło w Madison County” na polskiej scenie

Broadway w Polsce – musicalowe emocje od ponad dekady

Broadway w Polsce, firma założona przez Jakuba Wociala, od ponad 11 lat rozwija polski rynek musicalowy. W jej dorobku znajdują się zarówno autorskie projekty koncertowe, takie jak „Broadway z Bliska”, „Night on Broadway” i „Broadway Exclusive”, jak i realizacje znanych tytułów musicalowych.

Jednym z nich jest „Jesus Christ Superstar” Andrew Lloyda Webbera i Tima Rice’a, który od ponad dekady cieszy się niesłabnącą popularnością. Broadway w Polsce zapraszał również na polskie sceny uznanych artystów z Broadwayu i West Endu, w tym Ramina Karimloo, który występował w Polsce już kilkukrotnie.

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Firma konsekwentnie rozwija swoją działalność, łącząc doświadczenie produkcyjne z nowymi projektami. Od 2026 roku jej strategicznym partnerem jest annjen Productions – międzynarodowa firma produkcyjno-inwestycyjna. Jednym z efektów współpracy jest polska prapremiera musicalu „Co się wydarzyło w Madison County” Jasona Roberta Browna w przekładzie Daniela Wyszogrodzkiego. W planach jest także nowa polska inscenizacja „Evity” Andrew Lloyda Webbera w przekładzie Michała Wojnarowskiego.

Autor: Sztuka Fotografii/ Materiały prasowe

„Co się wydarzyło w Madison County”. Historia, która zostaje w sercu

Filmowy klasyk zyskuje nowe życie na scenie. „Co się wydarzyło w Madison County” to musical dla tych, którzy w teatrze szukają nie tylko widowiska, lecz także autentycznych emocji. Zamiast efekciarstwa stawia na subtelność, prawdziwe relacje i muzykę, która pozwala wybrzmieć temu, czego czasem nie da się wyrazić słowami.

Akcja przenosi widzów do stanu Iowa w 1965 roku. Francesca Johnson, Włoszka, która poślubiła amerykańskiego żołnierza, wiedzie spokojne życie na farmie. Gdy jej rodzina wyjeżdża na doroczny Jarmark Stanowy, kobieta zostaje sama na kilka dni. Wtedy na jej drodze pojawia się Robert Kincaid – fotograf „National Geographic”, który szuka jednego z mostów hrabstwa Madison.

Przypadkowe spotkanie staje się początkiem historii, która wystawi na próbę dotychczasowy porządek życia bohaterów. W ciągu zaledwie kilku dni oboje będą musieli zmierzyć się z uczuciami, pragnieniami i decyzjami, których konsekwencje mogą okazać się nieodwracalne.

Spektakl opowiada o bliskości, odwadze i drogach, które wybieramy. To kameralna, emocjonalna historia, w której najważniejsze nie są wielkie gesty, lecz to, co dzieje się między dwojgiem ludzi. Musical trwa 165 minut.

Autor: Broadway w Polsce/ Materiały prasowe

Od bestsellerowej powieści do musicalu na Broadwayu

Historia Franceski i Roberta zdobyła popularność dzięki bestsellerowej powieści Roberta Jamesa Wallera. Jej kultowy status umocniła filmowa adaptacja z Meryl Streep i Clintem Eastwoodem. W 2014 roku opowieść trafiła na Broadway w formie musicalu stworzonego przez Jasona Roberta Browna, odpowiedzialnego za muzykę i teksty piosenek, oraz Marshę Norman, autorkę libretta.

Partytura Browna została uhonorowana nagrodą Tony® za najlepszą muzykę i orkiestrację. W polskiej wersji widzowie mogą poznać tę historię w przekładzie Daniela Wyszogrodzkiego.

Emocjonalny charakter spektaklu podkreślają także recenzje. Marek Zajdler z „Naszego Teatru” zwraca uwagę na duety głównych bohaterów, które brzmią „w idealnej harmonii, niczym dusze ich bohaterów”. Wiesław Kowalski z „Teatru dla Wszystkich” podkreśla z kolei, że gdy muzyka zaczyna mówić tam, gdzie słowa już nie wystarczają, musical staje się prawdziwym teatrem.

Sprawdź repertuar Broadway w Polsce

„Co się wydarzyło w Madison County” to propozycja dla widzów, którzy cenią opowieści o miłości, życiowych wyborach i emocjach pozostających z człowiekiem długo po zakończeniu spektaklu. To również okazja, by zobaczyć, jak znana historia nabiera nowego wymiaru dzięki muzyce i teatralnej interpretacji.

Na stronie Broadway w Polsce można sprawdzić dostępny repertuar i przejść do sprzedaży biletów na wydarzenia organizowane przez firmę. Wśród jej projektów znajdują się zarówno spektakle musicalowe, jak i koncerty prezentujące różne oblicza teatru muzycznego.

Bilety i aktualny repertuar Broadway w Polsce TUTAJ.