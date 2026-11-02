Burzą biurowiec w centrum Warszawy. Sąsiadował z popularnym parkiem

Rozbiórka biurowca przy Marszałkowskiej

Już od kilku tygodni mieszkańcy i turyści odwiedzający ścisłe centrum Warszawy są świadkami niezwykle widowiskowego procesu - pod adresem Marszałkowska 111 odbywa się rozbiórka biurowca Saski Point.

Nazwa kilkupiętrowego obiektu nawiązywała do sąsiadującego z nim - przez ulicę Marszałkowską - parku, którym był Ogród Saski. Pracownicy biurowca należącego do kompleksu Saski Business Park przez kilka dekad mogli spoglądać z jego okien na piękną panoramę tego pięknego zakątka zieleni Teraz to się jednak zmieni - Saski Point jest stopniowo, systematycznie wyburzany.

Co w miejsce biurowca Saski Point?

Po usunięciu budynku pochodzącego z końcówki lat 90. przyjdzie pora na prace budowlane. W zwolnionym miejscu po gmachu przy Marszałkowskiej 111 powstanie już nie biurowiec, ale budynek mieszkalny. Znajdą się w nim apartamenty wyposażone w miejsca w garażu podziemnym oraz lokale usługowe.

W budynku powstanie około 50 mieszkań o różnej powierzchni - największe zajmą 150 mkw. Lokatorzy ostatnich pięter będą mogli się cieszyć zachwycającą panoramą całego Ogrodu Saskiego.

Za projekt architektoniczny nowej bryły odpowiada pracownia JSK Architekci. Obiekt ma być gotowy w ciągu dwóch lat.

Saski Point niejedyna rozbiórka budynku biurowego w warszawskim Śródmieściu - podobne prace trwają również przy rondzie ONZ i na Muranowie. W pierwszym z miejsc powoli znika 83-metrowy Ilmet pamiętający połowę lat 90, w drugim 107-metrowe Intraco, którego historia ma już ponad pół wieku (powstał w połowie lat 70).

Ilmet zostanie zastąpiony przez imponujący, 188-metrowy wieżowiec Warsaw One. Z kolei w miejscu Intraco powstanie identycznej wysokości biurowiec, tyle że spełniający nowoczesne standardy.

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