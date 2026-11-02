14-latka wypadła z 10. piętra na warszawskich Bielanach. Świadek widział ją w oknie

Świadek widział, jak dziewczyna wyskoczyła z 10. piętra

Dramat rozegrał się w poniedziałkowy poranek, 2 listopada. Około godziny 8 funkcjonariusze z komisariatu na Bielanach odebrali zgłoszenie dotyczące dziewczynki, która wypadła z okna.

Z nieoficjalnych ustaleń dziennikarza „Super Expressu” wynika, że służby zaalarmował najprawdopodobniej przypadkowy przechodzień. Mężczyzna usłyszał głośny huk, a gdy podszedł sprawdzić, co się stało, dostrzegł leżące na kostce brukowej przed budynkiem dziecko. Świadek natychmiast wezwał pogotowie ratunkowe i jako pierwszy przystąpił do reanimacji 14-latki.

W momencie przyjazdu patrolu policji na miejscu tragedii znajdowali się już ratownicy medyczni oraz mężczyzna, który ruszył na pomoc. Niestety, mimo wysiłków życia nastolatki nie zdołano uratować.

„Na razie mamy ustalonego jednego świadka, który zauważył moment wyskoczenia dziewczynki. Powiedział nam, że widział, jak 14-latka przez jakiś czas siedziała przy otwartym oknie na parapecie, z nogami zwisającymi w dół” – przekazał informator „Super Expressu”.

Kolejnym etapem policyjnych działań będzie przesłuchanie rodziców zmarłej 14-latki. Obecnie nie są znane powody, dla których dziewczynka postąpiła w ten sposób.

Wyjaśnianiem dokładnych okoliczności tej tragedii zajmują się funkcjonariusze policji z Bielan pod nadzorem prokuratury.

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Niestety w opisywanym przypadku wszystko wskazuje na desperacki krok dziewczyny. Pamiętajmy - depresja to bardzo poważny problem, którego nie wolno lekceważyć. Dlatego też przypominamy - nie jesteśmy sami i w takich sytuacjach trzeba wołać o pomoc!

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111 ;

; bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123 ;

; dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212 ;

; wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108 ;

; tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123 ;

; pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

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