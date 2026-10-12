Po krwawych atakach w szkołach policja zatrzymała 135 osób. "311 zdarzeń"

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-10-12 11:13

W całej Polsce skontrolowano już blisko 80 tysięcy placówek oświatowych i zatrzymano ponad sto osób. To reakcja służb na serię brutalnych incydentów w polskich szkołach, w tym śmierć woźnej pod Wyszkowem i atak z nożem w Ostrołęce.

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Autor: ART SERVICE / Super Express; reprodukcja Piotr Lis / Super Express; Tadeusz Mróz
  • Funkcjonariusze sprawdzili już blisko 80 tysięcy placówek w całej Polsce. Zatrzymali 135 osób.
  • Do godz. 6 rano w poniedziałek policja odnotowała 311 zdarzeń związanych z podejrzeniem złamania prawa.
  • Funkcjonariusze przez całą dobę monitorują internet i sprawdzają zgłoszenia od obywateli.

Policja skontrolowała tysiące szkół

W poniedziałek, 12 października, policja opublikowała nowe dane dotyczące działań w całym kraju. Do godz. 6 rano funkcjonariusze odnotowali 311 zdarzeń, w których podejrzewają złamanie prawa. W związku z tymi sprawami prowadzą dalsze czynności. Zatrzymano też 135 osób.

Seria ataków w szkołach. Zginęła 37-letnia kobieta

Policyjne działania trwają po serii niepokojących ataków w placówkach edukacyjnych. W Ostrołęce rannych zostało dziewięć osób. W Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem 15-latek zaatakował pracowników szkoły. 37-letnia woźna zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Do ataku doszło również w szkole policealnej w Warszawie, gdzie 21-letnia kobieta zaatakowała trzy osoby.

Stale monitorują internet

Policjanci kontrolują nie tylko szkoły i inne placówki oświatowe. Jak poinformowano w poniedziałkowym komunikacie, przez całą dobę monitorują też internet i sprawdzają każde zgłoszenie dotyczące możliwego zagrożenia.

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