Po krwawych atakach w szkołach policja zatrzymała 135 osób. "311 zdarzeń"

Funkcjonariusze sprawdzili już blisko 80 tysięcy placówek w całej Polsce. Zatrzymali 135 osób.

Do godz. 6 rano w poniedziałek policja odnotowała 311 zdarzeń związanych z podejrzeniem złamania prawa.

Funkcjonariusze przez całą dobę monitorują internet i sprawdzają zgłoszenia od obywateli.

Policja skontrolowała tysiące szkół

W poniedziałek, 12 października, policja opublikowała nowe dane dotyczące działań w całym kraju. Do godz. 6 rano funkcjonariusze odnotowali 311 zdarzeń, w których podejrzewają złamanie prawa. W związku z tymi sprawami prowadzą dalsze czynności. Zatrzymano też 135 osób.

Seria ataków w szkołach. Zginęła 37-letnia kobieta

Policyjne działania trwają po serii niepokojących ataków w placówkach edukacyjnych. W Ostrołęce rannych zostało dziewięć osób. W Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem 15-latek zaatakował pracowników szkoły. 37-letnia woźna zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Do ataku doszło również w szkole policealnej w Warszawie, gdzie 21-letnia kobieta zaatakowała trzy osoby.

Stale monitorują internet

Policjanci kontrolują nie tylko szkoły i inne placówki oświatowe. Jak poinformowano w poniedziałkowym komunikacie, przez całą dobę monitorują też internet i sprawdzają każde zgłoszenie dotyczące możliwego zagrożenia.

❗️Blisko 80 tysięcy skontrolowanych placówek i 135 osób zatrzymanych w całym kraju. Na terenie całej Polski nadal trwają działania Policji, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych. Do godziny 06:00 odnotowano 311 zdarzeń, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. W toku działań zatrzymano dotychczas 135 osób. Policjanci w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie.— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) October 12, 2026