Po krwawych atakach w szkołach policja zatrzymała 135 osób. "311 zdarzeń"

- Funkcjonariusze sprawdzili już blisko 80 tysięcy placówek w całej Polsce. Zatrzymali 135 osób.
- Do godz. 6 rano w poniedziałek policja odnotowała 311 zdarzeń związanych z podejrzeniem złamania prawa.
- Funkcjonariusze przez całą dobę monitorują internet i sprawdzają zgłoszenia od obywateli.
Policja skontrolowała tysiące szkół
W poniedziałek, 12 października, policja opublikowała nowe dane dotyczące działań w całym kraju. Do godz. 6 rano funkcjonariusze odnotowali 311 zdarzeń, w których podejrzewają złamanie prawa. W związku z tymi sprawami prowadzą dalsze czynności. Zatrzymano też 135 osób.
Seria ataków w szkołach. Zginęła 37-letnia kobieta
Policyjne działania trwają po serii niepokojących ataków w placówkach edukacyjnych. W Ostrołęce rannych zostało dziewięć osób. W Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem 15-latek zaatakował pracowników szkoły. 37-letnia woźna zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Do ataku doszło również w szkole policealnej w Warszawie, gdzie 21-letnia kobieta zaatakowała trzy osoby.
Stale monitorują internet
Policjanci kontrolują nie tylko szkoły i inne placówki oświatowe. Jak poinformowano w poniedziałkowym komunikacie, przez całą dobę monitorują też internet i sprawdzają każde zgłoszenie dotyczące możliwego zagrożenia.