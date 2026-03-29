Metro w Warszawie - utrudnienia (29.03.2026)

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie przekazał informacje o niedzielnych utrudnieniach w metrze przed godz. 13:00. W komunikacie podano, że "z powodu zdarzenia na stacji metra Pole Mokotowskie występują utrudnienia w kursowaniu pociągów linii metra M1". Chodzi o wypadek z udziałem pasażera.

Obecnie Warszawiacy mogą jeździć metrem w pętlach: Kabaty - Wilanowska i Centrum - Młociny (w drugą stronę od Młocin do Świętokrzyskiej). Z ruchu wyłączono stacje: Politechnika, Pole Mokotowskie, Racławicka i Wierzbno.

Uruchomiono już autobusową linię zastępczą ZM1 za metro. Pasażerowie skorzystają z niej na trasie: Metro Wilanowska - Puławska - Woronicza - Al. Niepodległości - Batorego - Waryńskiego - Plac Konstytucji - Marszałkowska - Metro Świętokrzyska.

Artykuł będzie aktualizowany.

