Mjr Maciej „Slab” Krakowian zginął w katastrofie lotniczej. Jego F-16 nagle runęło na płytę lotniska

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-04-10 11:28

28 sierpnia 2025 roku całą Polską wstrząsnęła tragiczna śmierć majora Macieja „Slaba” Krakowiana. Doświadczony pilot roztrzaskał się myśliwcem F-16 o płytę radomskiego lotniska w trakcie przygotowań do pokazów AirShow. Wojskowy osierocił kilkuletnich synów i zostawił pogrążoną w żałobie żonę. Śledczy pracujący nad sprawą ujawnili właśnie najnowsze ustalenia dotyczące tej dramatycznej katastrofy.

mjr. Maciej Slab Krakowian
mjr. Maciej Slab Krakowian mjr. Maciej Slab Krakowian mjr. Maciej Slab Krakowian mjr. Maciej Slab Krakowian
Galeria zdjęć 11

Tragiczny finał przygotowań do radomskiego Air Show

W czwartek 28 sierpnia 2025 roku w Radomiu dopinano na ostatni guzik organizację Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show 2025. Impreza ta niezmiennie przyciąga ogromne rzesze miłośników lotnictwa. Treningowe ewolucje na niebie śledziło wielu widzów, którzy z fascynacją patrzyli na podniebne popisy. Żaden z nich nie mógł przewidzieć, że za chwilę stanie się naocznym świadkiem tak dramatycznych scen.

Około godziny 19:30, w trakcie realizowania skomplikowanego manewru, wojskowy F-16 uderzył z ogromnym impetem w pas startowy. Za sterami maszyny znajdował się 35-letni major Maciej „Slab” Krakowian, będący jednym z najlepiej wyszkolonych pilotów tego typu myśliwców w Polsce. Lotnik poniósł śmierć na miejscu.

Obraz po katastrofie F-16 w Radomiu
Galeria zdjęć 18

Kim był tragicznie zmarły major Maciej „Slab” Krakowian?

Zmarły oficer służył w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach i należał do absolutnej elity polskich pilotów wojskowych. W powietrzu spędził ponad 1400 godzin, z czego aż 1200 za sterami F-16. Pełnił funkcję lidera formacji F-16 Tiger Demo Team Poland, pracował jako instruktor i słynął z niezwykłego talentu do lotniczych widowisk. Jego powietrzne ewolucje określano stylem „3D” – latał bardzo dynamicznie, agresywnie i wykonywał ciasne manewry blisko zgromadzonej publiczności.

W lipcu 2025 roku major Krakowian wziął udział w prestiżowych pokazach Royal International Air Tattoo (RIAT) w Wielkiej Brytanii. To właśnie tam uhonorowano go nagrodą „As the Crow Flies Trophy”, przyznawaną przez widownię za najbardziej widowiskowy i zapadający w pamięć występ.

W życiu prywatnym oficer był oddanym mężem Małgorzaty i tatą kilkuletnich bliźniaków – Aleksandra oraz Mikołaja. Wojskowy bardzo chętnie dzielił się rodzinnymi kadrami na swoim profilu w serwisie Instagram, nie kryjąc dumy z najbliższych mu osób.

Galeria zdjęć 10

Ostatnie pożegnanie lidera F-16 Tiger Demo Team Poland

Zgodnie z wolą rodziny, uroczystości pogrzebowe majora Krakowiana odbyły się w ścisłym gronie najbliższych i miały charakter prywatny. Krewni poprosili dziennikarzy o uszanowanie ich prywatności w tych trudnych chwilach i zrezygnowanie z medialnego relacjonowania wydarzenia. Tego dnia żołnierze z Polskich Kontyngentów Wojskowych, zarówno w kraju, jak i na zagranicznych misjach, oddali hołd swojemu koledze, opuszczając flagi do połowy masztu. W mediach społecznościowych pojawił się także poruszający wpis Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

„Śpij Kolego... w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni Tobie”

Miejsce spoczynku tragicznie zmarłego pilota odwiedziliśmy nieco później, a następnie tuż przed okresem Wszystkich Świętych. Ogromną uwagę przykuwa umieszczony nad zniczami miniaturowy model myśliwca F-16, pomalowany w charakterystyczne tygrysie barwy, czyli dokładnie takie same, w jakich latał Krakowian. Na ciemnej płycie wygrawerowano wizerunek uśmiechniętego wojskowego w kombinezonie lotniczym z uniesioną dłonią. Dopełnieniem całości są chwytające za serce słowa przypominające, że oficer zginął, robiąc to, co naprawdę kochał. Palące się lampki potwierdzają, że pamięć o nim wciąż nie gaśnie.

Maciej Slab Krakowian spoczął na wielkopolskim cmentarzu
Galeria zdjęć 49
Tak wygląda grób Macieja Krakowiana przez 1 listopada
Galeria zdjęć 20

Warszawska prokuratura bada przyczyny tragedii na lotnisku w Radomiu

Po sierpniowej katastrofie błyskawicznie ruszyło prokuratorskie śledztwo, które ma na celu rzetelne ustalenie okoliczności tego wypadku. Postępowanie toczy się pod kątem nieumyślnego doprowadzenia do katastrofy w ruchu powietrznym, w wyniku której zginął jeden człowiek. We wrześniu minionego roku prokurator Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie opisywał główne tory podejmowanych działań.

Katastrofa samolotu w Radomiu
Galeria zdjęć 22

„Badany jest wątek techniczny, czyli ogólnie mówią tego, czy maszyna była sprawna. Sprawdzany jest też wątek ludzki, związany z pilotem i jego ewentualnym zasłabnięciem albo popełnionym przez niego błędem. Trzecia to ten, w którym występują sprawy serwisowo-logistyczne niezwiązane z maszyną ani pilotem, czyli np. złej jakości paliwo, błąd w obsłudze naziemnej przed startem, być może uszkodzenie jakiegoś radaru lub błędu po stronie kontroli lotów”

Na miejscu katastrofy śledczy zabezpieczyli bardzo obszerny materiał dowodowy. W ręce funkcjonariuszy trafiły między innymi rejestratory lotu wydobyte ze zniszczonego myśliwca oraz osobista kamera należąca do zmarłego pilota. W ramach toczącego się postępowania przesłuchano łącznie 48 świadków.

Sonda
Czy po katastrofie F-16 w Radomiu Air Show powinno być dalej organizowane?

Nowe informacje z prokuratury po śmierci majora "Slaba"

O najświeższe szczegóły śledztwa dopytywał Mateusz Chłystun, reporter Radia Eska. Przekazał on najnowsze doniesienia dotyczące kluczowych dowodów w tej trudnej sprawie.

„Czarne skrzynki maszyny przeanalizowali w Stanach Zjednoczonych eksperci z firmy Lokheed Martin, produkującej myśliwce F-16 oraz zespół biegłych z tamtejszych sił powietrznych. W tych czynnościach brali też udział polscy prokuratorzy. Prowadząca śledztwo w tej sprawie warszawska prokuratora okręgowa, nie ujawnia na razie, co wynika z analizy tych zapisów, tłumacząc to oczywiście dobrem postępowania. Wciąż nie ma też jednoznacznej opinii biegłych o przyczynach i przebiegu tragedii z 28 sierpnia ubiegłego roku. To ona będzie kluczowa dla dalszego przebiegu śledztwa i jego ewentualnego zakończenia”

Katastrofa samolotu w Radomiu
