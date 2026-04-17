Młode kobiety poszukiwane przez policję na Mazowszu. Funkcjonariusze publikują wizerunki

Mazowieccy policjanci ścigają prawie dwa tysiące osób

W bazie poszukiwanych przez polską policję widnieje łącznie ponad 53,5 tys. nazwisk. Za odnalezienie prawie dwóch tysięcy z nich odpowiadają funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Wśród ściganych na tym obszarze przeważają mężczyźni - jest ich 1772, natomiast kobiet poszukuje się 146. Zwraca uwagę obecność na liście osób z rocznika 2000 i młodszych. W tej grupie wiekowej znajduje się 78 mężczyzn oraz 12 kobiet.

Powody poszukiwań tych najmłodszych osób są zróżnicowane i obejmują zarówno wykroczenia, jak i poważne przestępstwa. Wśród przypisywanych im czynów pojawiają się między innymi kradzieże z włamaniem, posiadanie narkotyków, oszustwa, a także groźby karalne i udział w bójkach.

Funkcjonariusze apelują do społeczeństwa o wsparcie w ustaleniu aktualnego miejsca przebywania poszukiwanych. Wszelkie istotne wskazówki można przekazywać poprzez stronę internetową policji, wysyłając e-mail na adres [email protected] lub dzwoniąc pod numery alarmowe 112 lub 997. Przy profilu każdej poszukiwanej osoby widnieje informacja o jednostce prowadzącej sprawę, co umożliwia bezpośredni kontakt z właściwymi policjantami.

Działania poszukiwawcze prowadzone przez policję mają ogromną skalę, a w gronie ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości nie brakuje bardzo młodych osób, często podejrzewanych o ciężkie przestępstwa. Udostępnianie ich wizerunków i danych w internecie to ważny krok, który ma ułatwić ich zatrzymanie. W tych staraniach ogromne znaczenie ma czujność obywateli - każdy sygnał może okazać się przełomowy w namierzeniu poszukiwanych.

Z listą najmłodszych kobiet poszukiwanych przez Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, których wizerunki są dostępne w internecie, zapoznać możecie się poniżej:

