Darmowe kartki na walentynki do druku i wysłania

Elektroniczna kartka to fantastyczny sposób, by pokazać komuś, że o nim myślisz, nawet jeśli dzieli was odległość. Możesz ją wysłać w kilka sekund przez komunikator lub dołączyć do maila, co jest niezwykle wygodne. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby taką grafikę wydrukować i dołączyć do bukietu kwiatów czy pudełka czekoladek. To właśnie elektroniczne kartki walentynkowe dają ci pełną swobodę działania i pozwalają na oryginalne przekazanie uczuć.

Darmowe e kartki na walentynki do pobrania

Poniżej czeka na ciebie galeria grafik, które możesz zapisać na swoim urządzeniu i wysłać bliskiej osobie. Znajdziesz tam różne style, od minimalistycznych po bardziej ozdobne, więc z łatwością dopasujesz coś do gustu odbiorcy. Wszystkie gotowe kartki na walentynki są dostępne bezpłatnie i możesz z nich korzystać do woli. Wybierz tę, która najbardziej ci się podoba i spraw komuś miłą niespodziankę.

Kartki walentynkowe do pobrania

45

Romantyczne życzenia walentynkowe dla niej i dla niego

Dobre życzenia potrafią wyrazić więcej niż tysiąc słów, dlatego warto zadbać o ich treść. Czasem trudno jest ubrać uczucia w odpowiednie zdania, zwłaszcza gdy zależy nam na wyjątkowym efekcie. Poniżej znajdziesz kilka propozycji, które możesz skopiować i wysłać ukochanej osobie. To piękne życzenia na walentynki, które z pewnością wywołają uśmiech.

Kochanie, z okazji Walentynek chcę ci podziękować za każdy dzień, który rozjaśniasz swoją obecnością. Jesteś dla mnie największym skarbem i inspiracją. Mam nadzieję, że ten dzień będzie tak wyjątkowy jak ty.

***

Najdroższa, dziękuję ci za to, że jesteś, za twoje wsparcie i miłość, którą mi dajesz każdego dnia. Przy tobie świat staje się lepszym miejscem. Wszystkiego najlepszego w Dniu Zakochanych!

***

Dla mojej Walentynki! Każda chwila spędzona z tobą jest bezcenna i utwierdza mnie w przekonaniu, że jesteśmy dla siebie stworzeni. Twoja obecność nadaje sens wszystkiemu, co robię. Kocham cię.

***

Skarbie, w tym wyjątkowym dniu chcę ci powiedzieć, jak wiele dla mnie znaczysz. Twoja miłość jest moim największym szczęściem. Niech te Walentynki będą pełne radości i ciepła.

***

Z okazji Walentynek życzę ci, abyś zawsze czuł się kochany i doceniany, tak jak ja czuję się przy tobie. Jesteś moim słońcem nawet w najbardziej pochmurny dzień. Wysyłam ci całą moją miłość.

***

Mój drogi, nie potrzebuję Walentynek, żeby wiedzieć, jak bardzo cię kocham, ale to idealna okazja, żeby ci o tym przypomnieć. Dziękuję, że jesteś częścią mojego życia. Jesteś moim wszystkim.

***

Moja najpiękniejsza Walentynko, każdy dzień z tobą jest jak spełnienie marzeń. Dajesz mi siłę, radość i poczucie bezpieczeństwa. Życzę nam, aby nasza miłość kwitła wiecznie.