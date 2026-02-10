To miasto ma najładniejszy rynek w woj. mazowieckim. "Piękno poza utartymi szlakami"

Najpiękniejszy rynek w woj. mazowieckim według AI

Odpowiadając na pytanie o najpiękniejszy rynek w woj. mazowieckim, sztuczna inteligencja wskazała na plac w Szydłowcu. Dlaczego? AI jako argument wymieniło zabytkowy miejski ratusz, nazwany przez ChatGPT "perłą architektury". Wspomniało też o unikalnych elementach rynku, w tym dawnym pręgierzu oraz kolumnie "Zośki". Poza tym sztuczna inteligencja nie zapomniała o długiej historii placu oraz jego klimacie, tworzących "urokliwe miejsce na spokojny spacer".

"Rynek w Szydłowcu to idealny wybór dla tych, którzy chcą doświadczyć piękna Mazowsza poza utartymi szlakami. Renesansowa architektura, lokalne dziedzictwo kamieniarskie, średniowieczne korzenie, wyjątkowe dodatki miejskie i spokojna, sielska atmosfera tworzą miejsce godne odkrycia przez każdego miłośnika historii i estetyki" - czytamy w odpowiedzi AI.

Rynek Wielki w Szydłowcu - historia, zabytki

Rynek Wielki, czyli główny plac miejski w Szydłowcu przyciąga turystów przede wszystkim dzięki licznym zabytkom, które można na nim znaleźć. Najbardziej okazałym jest bez wątpienia ratusz, którego budowa przypadła na XVII w. Na przestrzeni lat budynek przechodził gruntowne przebudowy, wymuszone zniszczeniami wojennymi. Po II wojnie światowej musiał zostać odbudowany. Lokalni urzędnicy zaznaczają jednak, iż jego obecny kształt nie różni się znacząco od tego pierwotnego.

"Dzisiaj jedną z atrakcji turystycznych jest wejście na wieżę ratuszową. W wieży znajduje się odtworzona pracownia Władysława Maleckiego, w której można znaleźć reprodukcje jego obrazów. Wchodząc wyżej, znajdziemy wejście na taras widokowy, z którego można podziwiać miasto i jego otoczenie w promieniu kilkunastu kilometrów" - czytamy na stronie internetowej miasta.

Kolejnym ciekawym punktem jest położony w południowej pierzei Rynku Wielkiego kościół św. Zygmunta. Jak niedawno pisaliśmy w naszym serwisie, bardziej trwała świątynia murowana zastąpiła tam drewnianą jeszcze pod koniec XV w. Poza tym turystów na rynku zainteresować mogą m.in. dawne pręgierze oraz pomnik przedstawiający Tadeusza Kościuszkę.

Historia samego rynku sięga nawet XIII w., kiedy to pełnił funkcję placu targowego. W kolejnych wiekach pojawił się przy nim kościół, handel przeniesiono, a okolica zaczęła pełnić funkcję reprezentacyjną. Już w XVII w. wzniesiono tam ratusz, a w wieku XIX - Dom pod Dębem. Na historię tutejszej zabudowy wpłynęły oczywiście obie wojny światowe, jednak najważniejsze zabytki przebudowano lub odbudowano.

"Obecnie Rynek Wielki jest nie tylko centrum administracyjnym miasta (w ratuszu ma siedzibę Burmistrz Szydłowca i Urząd Miejski), ale także ulubionym miejscem spotkań mieszkańców, zwłaszcza młodzieży. Na Rynku odbywają się tradycyjnie imprezy dorocznych dni miasta, czyli »Szydłowieckich Zygmuntów«, koncerty, kiermasze wielkanocne, przeglądy orkiestr dętych, a z okazji rocznicy bitwy pod Barakiem - przeglądy musztry paradnej kompanii reprezentacyjnej Straży Granicznej - kontynuatorki tradycji Korpusu Ochrony Pogranicza, którego żołnierze polegli na szydłowieckiej ziemi" - czytamy na stronie internetowej miasta.

6

Plac Centralny w Warszawie gotowy