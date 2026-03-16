Namiot dla pasażerów w Modlinie. Poznaliśmy oferty na budowę tymczasowego terminala

Nowy terminal na lotnisku w Modlinie. Rozwiązanie problemu tłoku

Postępowanie przetargowe zainicjowane przez władze modlińskiego portu obejmuje dostarczenie oraz instalację w pełni wyposażonej, powłokowej hali dla pasażerów. Głównym założeniem inwestycji jest zapewnienie dodatkowego miejsca do obsługi podróżujących, ponieważ obiekt od wielu miesięcy mierzy się ze zbyt małą przepustowością, co jest szczególnie odczuwalne podczas wakacyjnych wyjazdów.

W piątek, 13 marca, przedstawiciele portu opublikowali w sieci oficjalny protokół z otwarcia nadesłanych propozycji, z którego jasno wynika, że do konkursu przystąpiły dokładnie dwa przedsiębiorstwa:

warszawska firma Simplytech Sp. z o.o., proponująca kwotę w granicach 6,14 miliona złotych

wrocławskie przedsiębiorstwo Rekord Hale Namiotowe Sp. z O.O., wyceniające prace na około 26,88 miliona złotych

Obie zaprezentowane wyceny wyraźnie przekraczają zaplanowany na ten cel budżet, wynoszący pierwotnie 4,92 miliona złotych brutto (czyli 4 miliony złotych netto). O wyborze zwycięzcy decyduje wyłącznie kryterium cenowe. Władze portu lotniczego podkreśliły jednocześnie, że wszystkie dokumenty przetargowe wpłynęły w wyznaczonym czasie i żadna inna firma nie zgłosiła się po terminie.

Podróżni poczekają w namiocie. Szczegóły techniczne inwestycji w Modlinie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) precyzyjnie definiuje charakterystykę planowanej strefy dla oczekujących podróżnych. Zgodnie z tym dokumentem, nowa przestrzeń służąca za poczekalnię przed samym wejściem do samolotu musi charakteryzować się konkretnymi parametrami, stając się docelowo:

„budynkiem w lekkiej konstrukcji stalowej lub aluminiowej z przykryciem membranowym typu namiotowego o charakterze tymczasowym”

Zaprojektowana bryła ma mierzyć 50 metrów długości oraz około 30 metrów szerokości, co przełoży się na łączną powierzchnię zabudowy rzędu 1500 metrów kwadratowych. Obiekt nie zostanie na stałe związany z podłożem, jednak w jego wnętrzu znajdą się wszystkie wymagane instalacje techniczne oraz węzły sanitarne. Zasadniczy gmach lotniska zostanie skomunikowany z nową częścią za pomocą specjalnego łącznika, do którego budowy posłużą najpewniej kontenery.

Samo postępowanie wyłaniające wykonawcę wystartowało 20 lutego bieżącego roku. Jak zapowiadał pod koniec lutego w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” prezes portu Jacek Kowalski, ukończenie tego projektu pozwoli na podwojenie liczby wyjść do samolotów, zamykając się w liczbie ośmiu bramek. Ponadto obecne sześć punktów kontroli bezpieczeństwa zyska dodatkową ścieżkę typu fast track, a całość prac ma zostać sfinalizowana przed nadejściem letnich urlopów.

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami zarządców, podróżujący będą odprawiani w terminalu namiotowym przynajmniej do zakończenia sezonu letniego w 2028 roku. Właśnie na ten termin zaplanowano zwieńczenie gruntownej rozbudowy głównej infrastruktury podwarszawskiego portu, która ostatecznie przejmie obsługę wszystkich pasażerów.

