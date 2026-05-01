Gdzie spędzić majówkę 2026 w Warszawie? Te atrakcje przyciągną tłumy turystów

Majówka 2026 w Warszawie. Sprawdź najciekawsze atrakcje

Osoby spędzające długi weekend w stolicy nie będą narzekać na nudę. Czekają na nich marsz, bieg, relaks w Łazienkach Królewskich czy atrakcje na Cytadeli. Ożyją również nadwiślańskie bulwary, gdzie zainaugurowany zostanie sezon żeglugowy, a jednostki z państwowymi flagami zaprezentują wodny taniec. Wystartują też pokazy w Multimedialnym Parku Fontann.

Z kolei 3 maja w samo południe na Placu Zamkowym pojawią się prezydent oraz premier, by wziąć udział w oficjalnych państwowych uroczystościach. Bogaty program przygotowały też poszczególne dzielnice. Na Ochocie ulica Rokosowska zmieni się w „taneczno-historyczne centrum patriotycznego fitnessu”. Ursus zaprasza na muzyczne widowisko „Myśląc Ojczyzna”, Mokotów zorganizuje koncert „Witaj Majowa Jutrzenko”, a na Ursynowie obejrzymy wystawę „Śpieszmy się kochać Polskę”.

Niezwykły taniec łodzi na Wiśle

W sobotę o godzinie 17:00, w ramach obchodów Dnia Flagi, rzeka zamieni się w scenę dla spektaklu. To właśnie wtedy rozpocznie się widowisko „Manewry łodzi wiślanych pod flagą biało-czerwoną”. Jednostki pływające „zatańczą” do dźwięków poloneza, zaprezentują szyk torowy i czołowy, a także stworzą na wodzie efektowne figury. Główną rolę w tym wydarzeniu odegrają tradycyjne galary wiślane. Najlepszymi punktami obserwacyjnymi będą Bulwary oraz przycumowane do nich barki.

Nowe show w Multimedialnym Parku Fontann

„Wielkie Serca” to nazwa premierowego spektaklu w Multimedialnym Parku Fontann na warszawskim Podzamczu, który opowiada o wybitnych postaciach historycznych związanych ze stolicą. Laserowe projekcje na wodnym ekranie, łączące światło, dźwięk i obraz, tradycyjnie gromadzą mnóstwo mieszkańców i turystów. Najnowsze show promuje potęgę empatii, życzliwości oraz dobra. Widowisko będzie można podziwiać w najbliższą sobotę i niedzielę o godzinie 21:30.

Piknik Europejski w Łazienkach Królewskich

W sercu stolicy zaplanowano mnóstwo historycznych atrakcji. Majówka w Łazienkach Królewskich rozpocznie się od pierwszomajowego Pikniku Europejskiego. W programie na weekend znalazł się przemarsz orkiestr, uroczysty „Koncert patriotyczny” w wykonaniu Polskiej Opery Królewskiej, a także rekonstrukcja osiemnastowiecznego pikniku zrealizowana przez Towarzystwo Stanisławowskie. Goście będą mogli za darmo zwiedzić historyczne obiekty, obejrzeć wystawy czasowe oraz zobaczyć replikę Konstytucji 3 Maja wyeksponowaną w Pałacu na Wyspie.

34. edycja Biegu Konstytucji 3 Maja

W niedzielę o godzinie 11:00 z Placu Trzech Krzyży wyruszą zawodnicy biorący udział w sportowej rywalizacji. W ten sposób wystartuje Bieg Konstytucji 3 Maja 2026, będący 34. odsłoną tego wydarzenia. Zawody zainaugurują cykl Warszawskiej Triady Biegowej „Zabiegaj o pamięć”. Pięciokilometrowa trasa powiedzie biegaczy przez Plac Na Rozdrożu, Aleje Ujazdowskie, Plac Unii Lubelskiej, Plac Zbawiciela, ulice Mokotowską i Kruczą, a następnie przez Plac Konstytucji, wschodnią jezdnią Marszałkowskiej oraz południową jezdnią Alei Jerozolimskich, aż do mety zlokalizowanej ponownie na Placu Trzech Krzyży.

Marsz Konstytucji w rockowym klimacie

Ulicą Marszałkowską, na odcinku od Placu Konstytucji do Placu Bankowego, już po raz czwarty przejdzie Marsz Konstytucji. Wydarzenie pozbawione będzie politycznych przemówień, a w zamian zabrzmi polska muzyka. Zgromadzenie ruszy o godzinie 14:00 od wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. W dalszej części dominować będą rockowe brzmienia, w tym przeboje takie jak „Kocham Wolność” Chłopców z Placu Broni czy „To już jest koniec” Elektrycznych Gitar. Organizatorzy zaznaczają, że inicjatywa ma charakter pokojowy, otwarty i całkowicie apolityczny.

Jubileusz 20-lecia Muzeum Historii Polski

Najbliższa sobota upłynie pod znakiem 20. urodzin Muzeum Historii Polski. Harmonogram obejmuje zajęcia z tworzenia kotylionów i flag, wycieczki z przewodnikiem, różnorodne gry, a także strefę relaksu z oprawą muzyczną przygotowaną przez DJ-a Kubę Kozaka. Nie zabraknie biało-czerwonej parady oraz tortu urodzinowego. Punktualnie o 12:00 w sobotę uczestnicy odśpiewają hymn i zapozują do pamiątkowej fotografii na tle gigantycznej polskiej flagi. Organizatorzy apelują o założenie ubrań w barwach narodowych na sobotni piknik odbywający się na Cytadeli.

