Chciał zabić sąsiada i spalić mu dom. 60-latek wrócił na posesję z siekierą

Służby ratunkowe odebrały bardzo niepokojące zawiadomienie dotyczące awantury na jednej z prywatnych działek na terenie gminy Kołbiel. Z relacji osoby zgłaszającej incydent pod numerem alarmowym wynikało, że pewien sześćdziesięciolatek wpadł w furię i zaczął głośno wykrzykiwać pod adresem pobliskiego sąsiada zapowiedzi wyrządzenia mu ogromnej krzywdy.

Krewki awanturnik początkowo zrezygnował z eskalacji konfliktu i opuścił posesję, ale jego nieobecność potrwała zaledwie krótką chwilę. Mężczyzna wkrótce pojawił się tam ponownie, jednak tym razem dzierżył w dłoniach masywną siekierę, przez co całe zajście błyskawicznie zamieniło się w sytuację zagrażającą życiu.

Akcja policjantów z Otwocka i zatrzymanie agresora

Oficer dyżurny natychmiast wysłał na miejsce zdarzenia patrole podlegające pod Komendę Powiatową Policji w Otwocku. Stróże prawa zjawili się na tyle wcześnie, że zdołali obezwładnić sześćdziesięciolatka, zanim ten zdążył zrobić komukolwiek krzywdę. Krewki napastnik został przewieziony do aresztu i szybko usłyszał zarzuty związane z kierowaniem gróźb karalnych, natomiast całością zebranych w tej sprawie dowodów zajęli się śledczy z otwockiej prokuratury.

Sonda Czy zdarzyło Ci się, że ktoś groził Ci śmiercią? Tak Nie

Sąd w Otwocku wysyła 60-latka do aresztu

Prokuratorzy analizujący akta sprawy nie mieli wątpliwości, że postawa zatrzymanego mieszkańca gminy Kołbiel generowała bezpośrednie niebezpieczeństwo dla zdrowia, a nawet życia pokrzywdzonego sąsiada. Z tego powodu oskarżyciel publiczny postanowił zawnioskować do Sądu Rejonowego w Otwocku o zastosowanie najbardziej dotkliwego środka zapobiegawczego.

Wymiar sprawiedliwości w pełni podzielił argumentację przedstawioną przez śledczych. Sędzia zdecydował, że agresywny napastnik spędzi najbliższe trzy miesiące w tymczasowym areszcie, gdzie zostanie skutecznie odizolowany od reszty społeczeństwa na czas trwania dalszego postępowania.

Apel policji o reagowanie na akty przemocy

Przy okazji tego mrożącego krew w żyłach incydentu, mundurowi gorąco zachęcają mieszkańców, aby nigdy nie przechodzili obojętnie obok jakichkolwiek przejawów ludzkiej agresji.

„Nie bądźmy obojętni na to, co dzieje się za naszym oknem lub za ścianą. Jeśli widzimy niepokojące sygnały, akty agresji czy sytuacje, które mogą zagrażać czyjemuś życiu lub zdrowiu, nie zwlekajmy z powiadomieniem służb” – apelują funkcjonariusze.

Przedstawiciele policji po raz kolejny przypominają, że wybranie numeru alarmowego i szybkie zawiadomienie odpowiednich organów to działania, które niejednokrotnie decydują o ocaleniu czyjegoś życia.