Rekord na lotnisku w Radomiu. Tak dobrze jeszcze nie było

Świetny miesiąc portu Warszawa-Radom

Lotnisko Warszawa-Radom ma wreszcie powody do świętowania; jak przekazały na początku sierpnia Polskie Porty Lotnicze (PPL) radomski terminal odprawił w lipcu 25 931 podróżnych, a więc aż o 43% więcej niż w lipcu 2025 roku.

To jednocześnie najlepszy miesięczny wynik w historii portu w Radomiu. Poprzedni rekord, ustanowiony trzy lata temu, był niższy o blisko 3 tysiące pasażerów. Jak zaznaczyły w comiesięcznym raporcie PPL, poza rekordowym miesiącem radomskie lotnisko ma za sobą także rekordową dobę.

- 27 lipca z oferty portu skorzystało 2335 osób. Na ten wynik złożyło się 15 operacji lotniczych: 8 czarterowych, 5 rozkładowych oraz 2 techniczne (przebazowania). Tego dnia podróżni latali m.in. na trasach do i z Larnaki, Rzymu, Antalyi czy Prewezy – poinformowało biuro prasowe spółki.

- Mamy nadzieję, że w naturalny sposób odciąży Lotnisko Chopina w trakcie jego modernizacji i coraz więcej linii lotniczych oraz touroperatorów będzie korzystać z tego portu – przekazał PAP Marcin Danił, członek Zarządu PPL ds. finansowo-handlowych.

Lotnisko w Radomiu

Lotnisko Warszawa-Radom zostało otwarte po rozbudowie w kwietniu 2023 roku. Szybko stało się obiektem kpin wśród internautów, którzy uważali, że na Mazowszu wystarczające są dwa porty lotnicze (Okęcie i Modlin); szydzono także z nazwy "Warszawa-Radom", która bagatelizowała 100-kilometrową odległość ze stolicy do Radomia.

Obecnie z lotniska w Radomiu można polecieć m.in. do Larnaki, Antalyi, Hurghady, Rzymu i Prewezy.

W 2025 roku port odnotował spadki w liczbie obsłużonych pasażerów w stosunku do 2024 r. (o 15,3 proc.) oraz 2023 r. (o 9 proc.).

W lutym br. PPL przedstawiły nową strategię lotniska Warszawa-Radom do 2030 r. Zakłada ona model hybrydowy: działalność pasażerską (czartery i tanie linie) oraz rozwój cargo, MRO (m.in. konserwacja i naprawy), General Aviation (ruch lotniczy z wyłączeniem lotów rozkładowych i wojskowych) i szkoleń. Głównym celem jest dywersyfikacja przychodów, gdyż strata lotniska (30 mln zł w 2023 r., 38 mln zł w 2024 r., ponad 40 mln zł w 2025 r.) ma w tym roku przekroczyć 50 mln zł. W 2025 r. lotnisko odprawiło 95 tys. osób, a w tym roku PPL prognozuje wzrost do około 120 tys.

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