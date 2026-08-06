Koniec ze „swipowaniem”? Ta aplikacja chce zmienić sposób randkowania online

Najpierw osobowość, później zdjęcie

Korzystanie z FEEMAI rozpoczyna się od krótkiego, intuicyjnego testu. Na jego podstawie powstaje FEEL ID – Twój indywidualny profil opisujący m.in. temperament, styl komunikacji, potrzeby emocjonalne oraz wartości.

Rekomendacje profilów powstają nie tylko na podstawie wspólnych zainteresowań, ale przede wszystkim tego, jak funkcjonujesz na co dzień i jak budujesz relacje.

Psychologia zamiast przypadkowych wyborów

FEEMAI wykorzystuje model Big Five – jedno z najlepiej przebadanych narzędzi psychologicznych do opisu osobowości. Aplikacja uwzględnia również styl przywiązania, który wpływa na sposób budowania bliskości i reagowania w relacjach. Dzięki temu widzisz nie tylko samą zgodność profilów, ale dowiadujesz się też, co dokładnie może Was łączyć i dlaczego do siebie pasujecie.

Technologia, która pomaga przełamać lody

Pierwsza wiadomość często bywa najtrudniejsza. Dlatego FEEMAI oferuje funkcję AI Coach, która pomaga rozpocząć rozmowę, proponuje ciekawe pytania i podpowiada, jak podtrzymać wątek.

Czy przyszłość randkowania będzie polegać na poznawaniu dziesiątek przypadkowych osób, czy na znajdowaniu tych właściwych? FEEMAI stawia na to drugie – mniej chaosu, więcej świadomych relacji.

Sprawdź, jak działa nowe podejście do randkowania: feemai.pl