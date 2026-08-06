18-latek pędził autem i uderzył w rowerzystkę. 76-latka nie żyje

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-08-06 10:27

Dramat w powiecie płockim. 18-letni kierowca osobowego Renaulta w pewnym momencie stracił panowanie nad kierownicą i wjechał w poruszającą się z naprzeciwka rowerzystkę. 76-letnia kobieta nie miała żadnych szans na przeżycie zderzenia z samochodem. Zmarła na miejscu.

Rozbite auto i leżący w rowie rower na miejscu wypadku w powiecie płockim. O tragedii przeczytasz na Eska Warszawa.
Autor: KMP w Płocku/ Materiały prasowe

Tragedia w miejscowości Parzeń Janówek

Do tego dramatycznego wypadku doszło we wtorkowy poranek, 4 sierpnia. Około godziny 9:50 w miejscowości Parzeń Janówek (powiat płocki) rozegrał się koszmar. Komisarz Monika Jakubowska z płockiej policji poinformowała, że ze wstępnych policyjnych ustaleń wynika, iż 18-letni kierowca samochodu marki Renault wykonywał manewr wyprzedzania na wzniesieniu. Prawdopodobnie w tym momencie młody mężczyzna nie zapanował nad swoim autem. W efekcie wjechał w jadącą z naprzeciwka 76-latkę na rowerze, po czym uderzył w wyprzedzanego przez siebie Renaulta, za kierownicą którego siedział 55-latek.

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Kobieta na rowerze nie miała szans. Nie przeżyła potrącenia przez 18-latka

Walka o życie starszej kobiety okazała się niestety bezskuteczna. Obrażenia odniesione w wyniku potężnego uderzenia przez pędzący pojazd były zbyt rozległe, by 76-latkę można było uratować. Rowerzystka zginęła w miejscu zdarzenia. Dwaj kierowcy samochodów osobowych uczestniczący w kraksie nie odnieśli w niej poważniejszych obrażeń ciała.

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Śledczy badają przyczyny śmiertelnego wypadku w powiecie płockim

Miejsce zdarzenia przez długi czas zabezpieczały służby, a czynności dochodzeniowe policjanci prowadzili pod bezpośrednim nadzorem prokuratora. Trasa łącząca Sikórz z Brudzeniem Dużym była całkowicie nieprzejezdna przez kilka godzin. W tym czasie mundurowi zbierali wszelkie ślady i przygotowywali niezbędną dokumentację. Zebrane materiały posłużą teraz do precyzyjnego odtworzenia przebiegu tego tragicznego wypadku i wskazania dokładnych przyczyn śmierci 76-letniej rowerzystki.

18-latek wjechał autem w rowerzystkę. 76-latka nie miała szans. Zginęła na miejscu
Autor: KMP w Płocku/ Materiały prasowe
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