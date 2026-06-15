Samochód roztrzaskał się o drzewo. 48-latka zginęła na miejscu!

Tragiczny wypadek w Nowej Małej Wsi

Do wypadku doszło chwilę przed godziną 21. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, fordem podróżowała tylko jedna osoba. Kierująca jechała w stronę Nowego Dworu Mazowieckiego.

− Chwilę przed godziną 21 w niedzielę wpłynęło zgłoszenie o wypadku w Nowej Małej Wsi − przekazała „Super Expressowi” oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, asp. szt. Katarzyna Trąbińska.

Akcja służb ratunkowych na miejscu zdarzenia

Na miejsce natychmiast ruszyły służby ratunkowe. W akcji uczestniczyli strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowym Dworze Mazowieckim, druhowie z OSP Leoncin i OSP Wilków, zespół ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, mimo podjętych działań ratunkowych, kobiety nie udało się uratować. Medycy stwierdzili zgon na miejscu.

− W wyniku zdarzenia śmierć poniosła 48-letnia kierująca zamieszkała w gminie Jabłonna − poinformowała asp. szt. Katarzyna Trąbińska.

Policja wyjaśnia przyczyny tragedii

Według wstępnych ustaleń policji kierująca straciła panowanie nad pojazdem. Funkcjonariusze ustalili, że samochód zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie uderzył w drzewo.

− Kierująca ta, jadąc w stronę Nowego Dworu Mazowieckiego, zjechała na przeciwległy pas ruchu i uderzyła w drzewo − potwierdziła policjantka.

W aucie nie było innych pasażerów. − Sama poruszała się tym samochodem. Innych osób poszkodowanych nie ma − dodała rzeczniczka nowodworskiej policji.

Na czas działań ratunkowych oraz czynności prowadzonych przez służby droga wojewódzka nr 575 w rejonie Nowej Małej Wsi została całkowicie zablokowana.

Śledczy pod nadzorem prokuratora będą teraz szczegółowo wyjaśniać przyczyny tragedii. − Co do okoliczności, to będzie prowadzone dalsze postępowanie, żeby wyjaśnić to zdarzenie − zapowiedziała asp. szt. Katarzyna Trąbińska.

Policjanci będą ustalać dokładny przebieg wypadku i sprawdzać, co doprowadziło do zjechania samochodu z jezdni.

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