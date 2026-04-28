Fala upałów uderzy po majówce. IMGW pokazuje najnowsze mapy

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-04-28 17:55

Aż 28 stopni Celsjusza wskażą termometry w Warszawie tuż po długim weekendzie. Gorące masy powietrza pojawią się na zachodzie Polski jeszcze w trakcie majówki, co potwierdzają zaktualizowane modele Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Choć początek przerwy wiosennej nie przyniesie wysokich temperatur w większości regionów, wtorek i środa zapowiadają się wyjątkowo upalnie. Jak sytuacja będzie wyglądać w pozostałych województwach?

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Na pierwszym planie widoczny jest szeroki, płaski, popękany betonowy plac w odcieniach brązu i beżu, z wyraźnymi pęknięciami. Po lewej stronie, w kierunku środka, stoi pionowa, prostopadłościenna struktura o ciemnej, brązowej powierzchni, której krawędzie są zaznaczone jaskrawymi smugami czerwieni i zieleni. Od tej struktury rozciąga się długi, ciemny cień biegnący ukośnie przez plac w prawy dolny róg. W tle, na horyzoncie, rysują się proste, prostopadłościenne kształty przypominające budynki, oświetlone jasnym, żółto-pomarańczowym światłem, które dominuje w górnej części obrazu, tworząc wrażenie wschodzącego lub zachodzącego słońca.

Gorące dni w centrum kraju po weekendzie majowym. Nowe dane IMGW

Poranne przymrozki, porywisty wiatr i zaledwie kilka kresek powyżej zera skutecznie teraz jeszcze krzyżują plany na tradycyjne grillowanie w plenerze. Sytuacja wygląda bardziej optymistycznie na zachodzie kraju, gdzie mieszkańcy mogą liczyć na przyjemne temperatury już w trakcie majówki. Jednak prawdziwy przełom nastąpi zaraz po zakończeniu wolnych dni, kiedy nad Polskę nadciągnie gorące powietrze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował najnowsze mapy pogodowe, które zwiastują wielkie zmiany zwłaszcza w centrum kraju. Prognozy na 29 kwietnia zapowiadają jeszcze wyraźny chłód, a stolica odnotuje zaledwie 8 stopni, Szczecin 14, z kolei Kraków 10. Sytuacja zacznie się odwracać od czwartku. Wtedy termometry w Warszawie pokażą 13 stopni, zachodnie regiony odnotują 18, Kraków 12, podczas gdy pod Tatrami słupki rtęci wskażą zaledwie 4 stopnie Celsjusza.

Sonda
Będziesz grillować podczas majówki?

Temperatury poszybują w górę. Nawet 28 stopni w Warszawie

Wyraźne ocieplenie obejmie niemal cały kraj już w piątek. W centralnej Polsce termometry wskażą 20 stopni, na zachodzie 22, a na południu 18 kresek. Sobota, 2 maja, przyniesie jeszcze wyższe wartości, a w Zielonej Górze synoptycy prognozują 26 stopni, natomiast w stolicy będzie ich 23. Finał majówki w niedzielę zapowiada się wyjątkowo gorąco, z temperaturami sięgającymi 28 stopni na południowym zachodzie oraz 25 w Warszawie. Prawdziwe uderzenie lata nadejdzie jednak po weekendzie, gdy w poniedziałek w całej Polsce słupki rtęci zbliżą się do 25 stopni. Wtorek i środa to czas pierwszych w tym roku upałów, które skoncentrują się głównie w centralnej części kraju. Warszawa znajdzie się w czołówce najcieplejszych miast, tam ma być 28 stopni Celsjusza. Krótki odpoczynek od skwaru przyjdzie dopiero w czwartek, kiedy temperatura w stolicy spadnie do 19 stopni.

Pytanie 1 z 8
Jakie to kwiatki?
Bratki
Majówka w Krakowie
upały
Majówka
pogoda