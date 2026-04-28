Nowy fotoradar pilnuje kierowców w Warszawie. Stanął w miejscu strasznego wypadku

Nowy fotoradar w Warszawie. Skrzyżowanie Grochowskiej i Zamienieckiej pod nadzorem

We wtorek na stołecznej Pradze-Południe, u zbiegu ulic Grochowskiej i Zamienieckiej, zamontowano fotoradar, który wcześniej działał na Moście Poniatowskiego. Sprzęt ma za zadanie rejestrować przewinienia kierowców zmierzających w kierunku dzielnicy Wawer. Przedstawiciele urzędu miasta zaznaczają, że to jedynie krok doraźny, ponieważ w 2027 r. Tramwaje Warszawskie mają przeprowadzić kompleksową przebudowę ulicy Grochowskiej.

"Na jezdni w stronę Ronda Wiatraczna pojawi się bezkolizyjny lewoskręt w ul. Zamieniecką. Powstanie nowy pas do skrętu kosztem lewego pasa na jezdni południowej, która w rejonie skrzyżowania zostanie zwężona do dwóch pasów. Jadący w stronę Wawra z prawego pasa przed skrzyżowaniem będą mogli jedynie skręcić z niego w ul. Zamieniecką" - czytamy w komunikacie ratusza.

Miasto planuje konsekwentnie rozbudowywać sieć fotoradarów, wykorzystując do tego celu zarówno nowy sprzęt, jak i urządzenia zdemontowane ze wspomnianej przeprawy. Kolejne urządzenia zostaną ulokowane m.in. przy ulicy Wóycickiego oraz na Trasie Łazienkowskiej. Z kolei sam Most Poniatowskiego oraz tunel Wisłostrady zostaną objęte systemem odcinkowego pomiaru prędkości.

Tragedia przy Placu Szembeka

Liczne apele o postawienie urządzenia rejestrującego prędkość na skrzyżowaniu Zamienieckiej z Grochowską zaczęły szczególnie wybrzmiewać po dramatycznym zdarzeniu, do którego doszło tam w styczniu. Warszawska policja relacjonowała wówczas, że po zderzeniu dwóch aut jedno z nich wypadło ze swojego pasa ruchu i uderzyło w pieszych oczekujących przed pasami. Wskutek tego uderzenia ucierpiały łącznie cztery osoby, w tym 6-letni chłopiec, którego życia niestety nie udało się uratować.

