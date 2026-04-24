Nowy fotoradar już pilnuje kierowców. Urządzenie stanęło w woj. mazowieckim

Nowy fotoradar w woj. mazowieckim - gdzie się pojawił?

Jak w czwartek, 23 kwietnia poinformowało w mediach społecznościowych Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, dzień wcześniej o godz. 12:00 rozpoczął pracę nowy fotoradar w woj. mazowieckim. Urządzenie ustawiono na DK10 w Sierpcu. Kierowcy mogą tamtędy jechać z maksymalną prędkością 50 km/h.

Jak wspomnieliśmy, w 2026 r. w regionie pojawiło się więcej nowych fotoradarów. Urządzenia zamontowano również na DK60 w miejscowości Grabina (działa od 17 kwietnia), na DK50 w miejscowości Rębowo (działa od 2 kwietnia) oraz na DK60 w miejscowości Goślice (działa od 2 marca).

Nie tylko fotoradary - nowe odcinkowe pomiary prędkości w woj. mazowieckim 2026

Nowy rok przyniósł również wiele nowych odcinkowych pomiarów prędkości na Mazowszu. Pilnują one kierowców na S8 (od węzła Wołomin do węzła Zielonka - długość odcinka pomiarowego: 8,1 km i od węzła Opacz do węzła Puchały - długość odcinka pomiarowego: 2,3 km), na DW579 (Leszno - Cybulice Duże; długość odcinka pomiarowego: 12,9 km), na S7 (węzeł Radom Północ - węzeł Wolanów; długość odcinka pomiarowego: 15,9 km oraz węzeł Tarczyn Południe - węzeł Mszczonowska; długość odcinka pomiarowego: 7,4 km), na S2 (węzeł Warszawa Wilanów - węzeł Lubelska; długość odcinka pomiarowego: 10,3 km), na A2 (węzeł Mińsk Mazowiecki - węzeł Janów; długość odcinka pomiarowego: 17,4 km), a także na obwodnicach: Nadarzyna (w S8; długość odcinka pomiarowego: 3,2 km), Garwolina (w S17; długość odcinka pomiarowego: 6,2 km) i Ostrowi Mazowieckiej (w S8; długość odcinka pomiarowego: 2,6 km).

Dodatkowo uruchomiony został także nowy system Red Light, który pojawił się na DK92, na skrzyżowaniu w miejscowości Kożuszki-Parcel.

