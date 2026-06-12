Potężny paraliż w centrum stolicy. Zamknięte dwa ronda!

Remont torowiska w Alejach Jerozolimskich

Począwszy od końcówki maja, w Warszawie realizowany jest gigantyczny projekt modernizacji szlaków tramwajowych. Roboty drogowe obejmują dystans blisko sześciu kilometrów torowiska w ciągu Alej Jerozolimskich. Prace toczą się na odcinku między placem Starynkiewicza a rondem de Gaulle’a, zahaczając również o przeprawę na moście Poniatowskiego.

Aktualnie robotnicy przygotowują się do najbardziej uciążliwej części harmonogramu. Startuje bowiem operacja przebudowy krzyżówek drogowo-torowych. Jako pierwsze zablokowane zostaną absolutnie najważniejsze węzły komunikacyjne warszawskiego Śródmieścia, czyli rondo Czterdziestolatka i rondo Dmowskiego.

Utrudnienia na rondzie Czterdziestolatka i rondzie Dmowskiego

Na rondzie u zbiegu Chałubińskiego i Jerozolimskich drogowcy uwiną się najszybciej, choć utrudnienia będą bardzo dotkliwe. W nocy z piątku na sobotę ruch na wprost przez Aleję Jana Pawła II w stronę Mokotowa zostanie zablokowany. Osoby za kółkiem będą musiały ratować się skrętem w prawo w Aleje Jerozolimskie, a następnie szukać drogi powrotnej na placu Zawiszy. Przejezdność ma zostać przywrócona w niedzielę późną nocą.

Zupełnie inaczej sytuacja będzie wyglądać na rondzie Dmowskiego, gdzie ekipy budowlane zadomowią się na znacznie dłużej. Przecięcie torowiska wzdłuż ulicy Marszałkowskiej przestanie istnieć. Osoby jadące wzdłuż Pałacu Kultury zmuszone będą odbijać w lewo lub w prawo w Aleje Jerozolimskie, ponieważ jazda na wprost będzie niemożliwa. Aby zminimalizować chaos, drogowcy wyznaczyli przed rondem specjalne miejsca do zawracania.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Tradycyjnie najbardziej poszkodowani w wyniku drogowych roszad będą pasażerowie ZTM. Przez cały weekend składy tramwajowe całkowicie znikną z ciągów ulicy Marszałkowskiej i Andersa, na odcinku rozciągającym się od placu Zbawiciela aż do ulicy Stawki. Z rozkładów jazdy tymczasowo wyparują linie oznaczone numerami 15, 16 oraz 18. Z kolei inne pojazdy szynowe zostaną skierowane na objazdy poprowadzone Aleją Niepodległości, ulicą Chałubińskiego i Aleją Jana Pawła II.

Te drastyczne cięcia w siatce połączeń to efekt przygotowań do montażu nowej krzyżownicy torowej w rejonie ronda Dmowskiego. Jest to absolutnie krytyczny element całego układu szynowego w śródmieściu. Choć właściwa operacja instalacji zaplanowana jest dopiero na lipiec, to niezbędne roboty przygotowawcze muszą rozpocząć się już teraz.

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