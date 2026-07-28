"Akwarysta" sprawcą brutalnego zabójstwa. Jakub udusił Agnieszkę paskiem i spakował ciało do walizki

Drogi Jakuba K. oraz starszej o dekadę Agnieszki K. skrzyżowały się w 2012 roku. Kobieta zamieszkiwała wynajmowany apartament w prestiżowej, pełnej zieleni dzielnicy Konstancina-Jeziorny przy ulicy Bielawskiej, gdzie w spokoju żyły głównie osoby majętne. Wysokie dochody pozwalały jej na takie wydatki, ponieważ funkcjonowała w dwóch różnych światach. O świcie prezentowała się jako piękna, elegancka brunetka o jasnym spojrzeniu, będąca miłą sąsiadką, a nocami zarabiała świadcząc usługi seksualne. Świeżo upieczona rozwódka dzieliła pustkę mieszkania jedynie z masywnym psem rasy pitbull, który stanowił dla niej skuteczną ochronę przed niechcianymi gośćmi.

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Podwójne życie Agnieszki i spotkanie w sklepie zoologicznym

Pochodząca z Gorzowa Wielkopolskiego 36-latka musiała tłumaczyć swoim znajomym, skąd bierze fundusze na drogi wynajem na strzeżonym osiedlu. Twierdziła, że jej doskonałe zarobki wynikają z codziennych dojazdów do Warszawy, gdzie rzekomo znalazła zatrudnienie w branży kosmetycznej. Prawdę ujawniła w „Newsweeku” dziennikarka Hanna Dobrowolska, która zgłębiła dokumentację sądową tej sprawy. Agnieszka K. w rzeczywistości od przeszło dziesięciu lat pracowała jako prostytutka, ogłaszając się na portalach randkowych pod pseudonimem „Kaja Piaseczno”. Dyskrecja była dla niej kluczowa, gdyż panicznie obawiała się rozpoznania i dotarcia plotek do grona najbliższej rodziny.

Podczas jednej z wizyt w sklepie zoologicznym w Jankach, gdzie poszukiwała nowych gatunków do swojego domowego akwarium, Agnieszka natrafiła na pracującego tam młodego Jakuba. Oficjalne przekazy wskazywały, że mężczyzna nawiązał z nią kumpelską relację, regularnie pojawiając się w jej mieszkaniu, aby czyścić zbiornik i dostarczać kolejne rybki. W kuluarach plotkowano jednak o znacznie bardziej intymnym charakterze ich więzi, sugerując, że z czasem stał się on jej stałym klientem. Prawdziwa natura ich relacji nigdy nie została w pełni wyjaśniona, nawet podczas niejawnego procesu, ponieważ śledczy bardzo oszczędnie dzielili się ze społeczeństwem informacjami o motywach zbrodni.

Dwudziestosześcioletni pracownik sklepu był postrzegany jako osoba niezwykle wycofana, wręcz przypominająca ducha. Niewiele zarabiał, a jego życie prywatne pozostawało zagadką dla otoczenia, choć wiedziano o jego kłopotach z opanowaniem wybuchów agresji. Równo cztery lata od pierwszego kontaktu, czyli 7 listopada 2016 roku, Jakub K. ponownie zjawił się u Agnieszki. Tego dnia przekroczył próg jej domu dwa razy, początkowo w celu standardowego serwisu akwarystycznego. Jego ponowna, wieczorna wizyta miała już zgoła inny, tragiczny w skutkach charakter, którego prokuratura nigdy w pełni nie ujawniła.

„- Około godziny 19:00 pomiędzy nim a pokrzywdzoną doszło do nieporozumienia. Wtedy ją odepchnął, rzucił na łóżko i dwukrotnie uderzył pałką w tył głowy. Następnie udusił ją za pomocą paska od torby turystycznej” – opisywała wówczas przebieg zdarzeń prokurator Magdalena Sowa, reprezentująca Prokuraturę Okręgową w Warszawie, opierając się na wyjaśnieniach samego sprawcy. Jakub K. złożył je w trakcie prowadzonych czynności procesowych z udziałem śledczych.

Po pozbawieniu życia swojej ofiary, sprawca zapakował jej ciało do dużej walizki, którą następnie zaniósł do bagażnika auta pozostawionego na pobliskim parkingu. Zwłoki zostały przetransportowane do miejscowości Belsk Duży, gdzie mężczyzna ukrył je w garażu na terenie posesji należącej do jego matki. Morderca funkcjonował bez zarzutu przez kolejne dni, a śledczy ustalili, że wracał nawet do mieszkania Agnieszki, aby nakarmić porzuconego psa i posprzątać jego odchody. Zagadką pozostaje powód, dla którego potężny pitbull nie zareagował w obronie swojej właścicielki, co może sugerować, że przed atakiem został odizolowany w innym pokoju.

Wyjazd Jakuba do Szwecji i odkrycie ciała ofiary

Zachowanie Jakuba K. w ogóle nie wskazywało na to, by ciążyło mu poczucie winy po dokonanej zbrodni. Gdy tylko pojawiła się okazja służbowego wyjazdu do Szwecji po nowe gatunki ryb, bez wahania opuścił terytorium Polski zaledwie kilka dni po morderstwie. W tym samym czasie znajomi Agnieszki K. poinformowali służby o jej nagłym zniknięciu, co uruchomiło szeroko zakrojoną akcję policyjną obejmującą analizę nagrań z miejskich kamer oraz śledzenie sygnału logowania telefonu. Powracający do ojczyzny 26-latek wpadł w ręce organów ścigania 19 listopada 2016 roku na pokładzie promu Polonia, w momencie przybijania do portu w Świnoujściu, mając w kieszeni dowód osobisty i aparat telefoniczny zamordowanej.

Zatrzymany mężczyzna błyskawicznie ugiął się pod ciężarem pytań zadawanych podczas przesłuchania i szczegółowo opisał swoje działania, przyznając się do zarzutów. Zgromadzone materiały operacyjne dowodziły, że wcześniej skrupulatnie zacierał ślady, kasując dane ze smartfona ofiary i omijając miejsca objęte zasięgiem kamer. Ostatecznie jednak nie podołał psychicznej presji wywieranej przez prokuraturę. Wskazanie przez niego dokładnej lokalizacji ukrycia zwłok poskutkowało natychmiastowym osadzeniem w areszcie tymczasowym.

Z informacji przekazanych przez prokurator Magdalenę Sowę wynikało, że w toku zaawansowanego śledztwa przesłuchano przeszło setkę świadków. Funkcjonariusze przeanalizowali nagrania, a do sprawy zaangażowano ekspertów z dziedziny toksykologii, medycyny sądowej, daktyloskopii, genetyki oraz chemii. Dzięki tym działaniom, jak również licznym eksperymentom procesowym i zabezpieczonym śladom elektronicznym, udało się w pełni odtworzyć drogę poruszania się Jakuba oraz precyzyjnie zrekonstruować układ wydarzeń miejskich.

Z racji specyficznego zachowania sprawcy, konieczne okazało się przeprowadzenie wnikliwych badań psychiatrycznych, które miały wykluczyć ewentualną niepoczytalność. Specjaliści jednoznacznie stwierdzili, że morderca w momencie zbrodni był całkowicie świadomy powagi swoich czynów, nie cierpiał na żadne zaburzenia psychiczne i nie znajdował się pod wpływem substancji odurzających. Taka diagnoza oznaczała, że bez przeszkód może stanąć przed sądem, a charakter morderstwa zapowiadał bardzo surowy wyrok dla „akwarysty”.

Morderstwo w Konstancinie-Jeziornie przyciągnęło ogromną uwagę opinii publicznej i mediów. Z uwagi na szacunek do pamięci zmarłej, jej bliscy złożyli wniosek o utajnienie procesu, co ostatecznie zostało zaakceptowane przez sąd. Decyzja ta skutkowała niemal całkowitą blokadą informacji dla prasy, przez co nigdy nie ujawniono oficjalnego motywu działania sprawcy ani pełnej treści jego zeznań, a także ustnego uzasadnienia wyroku. Reporterzy przypuszczali, że tło zbrodni miało charakter seksualny, co organy ścigania pozostawiły bez żadnego komentarza.

Proces Jakuba K. Zapadł surowy wyrok sądu

„- Dlaczego Jakub zabił Agę? Z zazdrości? Z poniżenia? Z zemsty za odrzucenie? Proces, zamiast rozwiać wątpliwości, pozostawił sporo domysłom i spekulacjom” – pisał dziennik „Super Express”. Z kolei Hanna Dobrowolska na łamach „Newsweeka” informowała: „- Lektura akt sądowych rzuca na tę sprawę nowe światło: to on mógł być jej klientem, a zabił, bo wystraszył się krwi menstruacyjnej”. Oskarżony wielokrotnie upierał się, że nigdy nie korzystał z ofert seksualnych zamordowanej, chociaż ta miała go rzekomo kusić, aby przedłużył wizytę na co najmniej jedną godzinę.

„- Ja nie chciałem. Bardzo się obawiałem kontaktu z nią, boję się chorób i brudu. Brzydzi mnie to” – brzmiały słowa sprawcy zapisane w sądowym protokole. Dziennikarka „Newsweeka” ustaliła z akt, że ofiara miała być tego wieczoru wyjątkowo agresywna, rzucać w mężczyznę śmieciami, a także drwić z niego i formułować groźby. Biegli wysunęli wnioski, że to właśnie ugodzenie w męską dumę doprowadziło Jakuba K. do wpadnięcia w szał, jednak nie stwierdzono afektu, lecz morderstwo z pełną świadomością.

Rozprawa przed Sądem Okręgowym w Warszawie zakończyła się po dwóch latach, w 2018 roku, wyrokiem dwudziestu pięciu lat pozbawienia wolności za brutalne morderstwo i kradzież dowodu tożsamości. Zasądzono dodatkowo obowiązek wypłaty stu sześćdziesięciu tysięcy złotych na rzecz rodziców zmarłej w formie finansowego zadośćuczynienia. Reprezentująca oskarżenie prokuratura domagała się kary dożywocia, podnosząc bezwzględność zbrodni dokonywanej z błahych pobudek, natomiast obrona wnosiła o uniewinnienie lub złagodzenie orzeczenia. Rok później, w 2019 roku, Sąd Apelacyjny orzekł, że niejasne motywy wykluczają dożywotnie pozbawienie wolności, ale powaga dowodów nie pozwala na obniżenie kary, ostatecznie utrzymując wyrok dwudziestu pięciu lat więzienia.