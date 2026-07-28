Kosmiczne ceny mieszkań na nowym osiedlu. Za jeden apartament zapłacono 30 mln zł

Przy rondzie Daszyńskiego, na terenach dawnych zakładów Polfy, trwa realizacja pierwszego etapu inwestycji NOHO ONE. Głównym wykonawcą projektu firmy Noho Investment jest Atlas Ward Polska. Całość obejmie teren o powierzchni blisko 100 tys. metrów kwadratowych. Projekt przewiduje budowę ponad dwóch tysięcy mieszkań oraz wytyczenie nowej siatki ulic. Przestrzeń wzbogacą zielone skwery, miejskie pasaże oraz liczne punkty usługowe. Wśród nich zaplanowano między innymi lokale gastronomiczne i handlowe.

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Luksusowe apartamenty w Warszawie za miliony

Według portalu architektura.muratorplus.pl to właśnie ceny nieruchomości budzą największe poruszenie. Średni koszt wykończonego lokalu oscyluje wokół 50 tys. zł za metr kwadratowy.

To na tym osiedlu sfinalizowano najdroższą potwierdzoną transakcję w historii polskiego rynku nieruchomości. W lipcu 2025 roku 600-metrowy apartament zmienił właściciela za 30 mln zł. Zaledwie rok później ogłoszono sprzedaż kolejnego luksusowego lokalu. Tym razem za apartament o powierzchni 400 metrów kwadratowych zapłacono ponad 20 mln zł.

Oferta obejmuje mieszkania metrażu od 50 do 400 mkw., a najwyższe kondygnacje zarezerwowano dla penthouse'ów z zielonymi tarasami.

Warszawska Wola staje się nowym centrum

Z publikacji serwisu architektura.muratorplus.pl dowiadujemy się, że inwestycja ma kluczowe znaczenie nie tylko dla rynku nieruchomości, ale również dla rozwoju całej dzielnicy.

Architekt Wojciech Kotecki z pracowni BBGK Architekci podkreśla, że na przestrzeni lat centrum stolicy przesuwało się coraz dalej na zachód. Dziś to właśnie Wola pełni funkcję współczesnego serca miasta. W ostatnich latach dzielnica ta wzbogaciła się o nowoczesne biurowce i ekskluzywne kompleksy mieszkaniowe.

Twórcy projektu zaznaczają, że NOHO ONE wpisuje się w koncepcję tak zwanego High Ringu. Celem jest zintegrowanie okolic ronda Daszyńskiego z sąsiadującymi kwartałami za pomocą nowych ciągów komunikacyjnych. Zdaniem autorów koncepcji ułatwi to komunikację między takimi obszarami jak Browary Warszawskie, 19. Dzielnica czy tereny wokół Muzeum Powstania Warszawskiego.

Trwa budowa kompleksu NOHO ONE

Serwis architektura.muratorplus.pl podaje, że pierwszy etap przedsięwzięcia zakłada wzniesienie trzech dziewięciopiętrowych apartamentowców, wyposażonych w dwupoziomowe podziemne hale garażowe. Projekt uwzględnia także powstanie przestrzeni usługowej i gastronomicznej.

Prace budowlane ruszyły w kwietniu 2025 roku, a ich finał przewidziano na marzec 2027 roku. Na ten moment deweloper nie określił jeszcze daty oddania do użytku całego kompleksu NOHO ONE.