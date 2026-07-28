Tajemnicze zaginięcie 19-letniego Adama. Wsiadł na motocykl i słuch po nim zaginął

Poszukiwania 19-letniego Adama z gminy Troszyn

Funkcjonariusze ostrołęckiej komendy poszukują zaginionego Adama Mierzejewskiego. Z ustaleń śledczych wynika, że w sobotę, 26 lipca, w okolicach południa 19-latek wyjechał z rodzinnej gminy Troszyn na niebiesko-białym motocyklu Yamaha R6. Celem jego podróży miała być Ostrołęka.

Niestety, młody mężczyzna nie wrócił do miejsca zamieszkania. Od momentu wyjazdu rodzina nie ma z nim żadnego kontaktu, dlatego bliscy zdecydowali się powiadomić policję o jego zniknięciu.

Ostrołęcka policja prosi o wsparcie w poszukiwaniach 19-latka

Funkcjonariusze z Ostrołęki udostępnili wizerunek Adama Mierzejewskiego. Zwrócili się również do społeczeństwa z gorącą prośbą o przekazywanie wszelkich sygnałów na temat losów nastolatka.

- Wszystkie osoby, które widziały zaginionego lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca jego pobytu, proszone są o pilny kontakt z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce pod numerem telefonu 47 704 14 24 lub z najbliższą jednostką Policji, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 - przekazał nadkom. Tomasz Żerański, reprezentujący Komendę Miejską Policji w Ostrołęce.

Jak wygląda Adam Mierzejewski? Ważne szczegóły dla kierowców

W sieci na profilu Gdziekolwiek jesteś, który angażuje się w pomoc rodzinom zaginionych, udostępniono dodatkowe detale. Okazuje się, że telefon komórkowy 19-latka milczy od poniedziałku, 27 lipca. Rodzina podkreśla, że Adam nigdy wcześniej nie urywał kontaktu i nie znikał bez słowa.

„W imieniu zrozpaczonej rodziny proszę o maksymalną pomoc w udostępnianiu naszego apelu. Każda, nawet z pozoru nieistotna informacja, może mieć ogromne znaczenie i pomóc w jego odnalezieniu. Szpitale oraz droga, którą miał jechać Adam została sprawdzona. Zwracam się ze szczególną prośbą do kierowców oraz motocyklistów o zwrócenie szczególnej uwagi na parkingi leśne”

Poszukiwany 19-latek ma około 180 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma krótkie włosy ciemny blond oraz niebieskie oczy. W dniu, w którym po raz ostatni go widziano, miał na sobie czarną skórzaną kurtkę i takie same spodnie oraz sportowe, czarne obuwie.

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