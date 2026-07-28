Tajemnicza seria pożarów w Warszawie. Śledczy wpadli na trop 22-latka

Wszystko rozpoczęło się kilka dni wstecz, gdy dotarła informacja o płonącym pustostanie. Straż pożarna oraz funkcjonariusze policji błyskawicznie przystąpili do akcji ratunkowej i gaszenia ognia. Z budynku konieczna była ewakuacja jednej osoby spośród kilku tam przebywających. Została ona natychmiast przetransportowana do placówki medycznej, gdyż istniało uzasadnione podejrzenie zatrucia się czadem. W początkowej fazie śledztwa nie udało się jednoznacznie stwierdzić, skąd pojawił się ogień.

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To jednak nie zamknęło sprawy. Dzień po pierwszym incydencie, płomienie po raz kolejny ogarnęły ten sam obiekt. Stróże prawa zintensyfikowali patrole w tym rejonie, legitymując osoby kręcące się w pobliżu i wewnątrz budynku. Wszystko po to, by w końcu natrafić na jakikolwiek ślad prowadzący do podpalacza.

Trzeciej nocy scenariusz znów się powtórzył. Policjanci zobaczyli dym i rozprzestrzeniające się płomienie, więc od razu przystąpili do ewakuowania ludzi i wezwali na miejsce strażaków. Tym razem ogień był na tyle silny, że zajął już część poszycia dachowego pustostanu.

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Oficer prasowa mokotowskiej policji, asp. szt. Marta Haberska poinformowała, że w toku działań operacyjnych funkcjonariusze zebrali dane sugerujące, że za podpaleniami może stać jeden z lokatorów tego opuszczonego budynku.

Dowody i ślady zabezpieczone na miejscu zdarzenia pozwoliły mundurowym na szybkie ujęcie 22-latka. Mężczyzna został przetransportowany na komisariat, gdzie kontynuowano z jego udziałem wszelkie niezbędne procedury prawne.

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Prokuratura postawiła młodemu mężczyźnie zarzut trzykrotnego, celowego podłożenia ognia w krótkim czasie. Według oceny śledczych, swoim lekkomyślnym zachowaniem stworzył on realne zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób przebywających na terenie pustostanu.

Biorąc pod uwagę powagę sytuacji, na wniosek prokuratora, sąd przychylił się do zastosowania wobec zatrzymanego środka zapobiegawczego w postaci trzymiesięcznego aresztu. Za zarzucane mu przestępstwa grozi teraz wyrok nawet do trzech lat więzienia.