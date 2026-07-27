Cyberbezpieczeństwo numerem jeden. Prawie 15 kandydatów na jedno miejsce

Najbardziej obleganym kierunkiem podczas rekrutacji 2026 na Politechnice Warszawskiej zostało cyberbezpieczeństwo. Na jedno miejsce przypadło aż 14,92 aplikacji, co oznacza, że zainteresowanie studiami związanymi z ochroną systemów informatycznych i danych było rekordowe.

Rosnąca popularność tego kierunku nie jest przypadkowa. Coraz częstsze cyberataki, rozwój sztucznej inteligencji oraz cyfryzacja kolejnych sektorów gospodarki sprawiają, że specjaliści od bezpieczeństwa IT należą dziś do najbardziej poszukiwanych pracowników.

Te kierunki również przyciągnęły tłumy kandydatów

Wysoką konkurencję odnotowano również na innych kierunkach technicznych i biznesowych. W ścisłej czołówce znalazły się:

Cyberbezpieczeństwo (14,92 aplikacji na miejsce)

Mechanika i Projektowanie Maszyn (10,34 aplikacji na miejsce)

Zarządzanie (9,83 aplikacji na miejsce)

Inżynieria Biomedyczna (9,22 aplikacji na miejsce)

Inżynieria Biomedyczna (9,16 aplikacji na miejsce).

Wyniki pokazują, że kandydaci coraz częściej wybierają kierunki łączące wiedzę techniczną z nowoczesnymi technologiami oraz praktycznymi umiejętnościami cenionymi przez pracodawców.

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Te kierunki studiów wybierane są najczęściej [LISTA]

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Rekrutacja 2026 pokazała nowe trendy

Tegoroczne wyniki rekrutacji na Politechnice Warszawskiej pokazują, że kandydaci coraz śmielej wybierają kierunki odpowiadające na wyzwania współczesnego rynku pracy. To bez wątpienia sygnał, że przyszli studenci stawiają przede wszystkim na kierunki dające szansę na rozwój zawodowy oraz stabilne zatrudnienie w branżach, które w najbliższych latach będą odgrywać coraz większą rolę w gospodarce.