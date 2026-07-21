National Geographic uznał to miejsce za jeden z cudów Polski. Tego lata zabrzmi tu jedyny koncert Paula Oakenfolda w Polsce

Na co dzień słychać tu śpiew ptaków, szum drzew i spokojne kroki spacerowiczów. Zabytkowy Park Dworski w Iłowej od lat zachwyca swoją architekturą krajobrazu, egzotyczną roślinnością i niepowtarzalnym klimatem. To właśnie dlatego został uznany przez National Geographic za jeden z cudów Polski.

Jednak raz w roku dzieje się tu coś niezwykłego.

Gdy zapada zmrok, między wiekowymi drzewami rozbłyskują światła sceny. W powietrzu unosi się dźwięk muzyki elektronicznej, a park zamienia się w miejsce, które trudno porównać z jakimkolwiek innym festiwalem w Polsce.

To właśnie tutaj, 21 i 22 sierpnia, odbędzie się trzecia edycja Park Beats – wydarzenia, które z roku na rok przyciąga coraz więcej fanów muzyki elektronicznej z całej Polski oraz z zagranicy.

Tutaj nie chodzi tylko o muzykę. Chodzi o atmosferę.

Autor: Dariusz Biczyński/ Materiały prasowe

Większość festiwali odbywa się na lotniskach, stadionach lub rozległych terenach przemysłowych. Park Beats wybrał zupełnie inną drogę.

Scena otoczona zielenią, alejki prowadzące przez zabytkowy park, światło przenikające między koronami drzew i przestrzeń, w której można zarówno tańczyć do rana, jak i na chwilę usiąść, odetchnąć i po prostu chłonąć atmosferę.

To właśnie połączenie natury, światła, muzyki i ludzi sprawia, że Park Beats trudno pomylić z jakimkolwiek innym wydarzeniem.

Nie bez powodu wielu uczestników podkreśla, że przyjeżdża tutaj nie tylko dla artystów. Przyjeżdża dla klimatu, którego nie da się odtworzyć na żadnym stadionie.

Jedyny koncert Paula Oakenfolda w Polsce

Autor: Dariusz Biczyński/ Materiały prasowe

Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo również pod względem muzycznym.

Największą gwiazdą festiwalu będzie Paul Oakenfold – legenda światowej sceny muzyki elektronicznej, producent i DJ, który od ponad trzech dekad wyznacza kierunki rozwoju gatunku. Co ważne, Park Beats będzie jedynym miejscem w Polsce, w którym będzie można usłyszeć jego koncert w 2026 roku.

Obok niego na scenie pojawią się również m.in. Vini Vici, Blasterjaxx, MaRLo, Billy Gillies, Richard Durand, Ørjan Nilsen, Alex M.O.R.P.H., Skytech, Matt Bukovski, Westbam, Maciej Wowk oraz Kalwi & Remi.

To zestawienie artystów, które bez wątpienia należy do najmocniejszych w tegorocznym kalendarzu festiwali muzyki elektronicznej w Polsce.

Festiwal, który rośnie z każdą edycją

Autor: Dariusz Biczyński/ Materiały prasowe

Choć Park Beats odbędzie się dopiero po raz trzeci, z roku na rok przyciąga coraz większe grono uczestników. Każda kolejna edycja cieszy się większym zainteresowaniem, a organizatorzy spodziewają się, że w tym roku park ponownie wypełni się kilkoma tysiącami osób, które chcą wspólnie przeżyć dwa dni pełne muzyki, emocji i wyjątkowej atmosfery.

To pokazuje, że Park Beats konsekwentnie buduje swoją markę. Nie przypadkiem, lecz dzięki przemyślanej organizacji, niezwykłej lokalizacji i programowi, który z każdą edycją przyciąga coraz większą publiczność.

Dwa dni, które zostają w pamięci

Autor: Dariusz Biczyński/ Materiały prasowe

Są wydarzenia, z których pamięta się konkretny koncert.

Są też takie, z których zapamiętuje się wszystko – miejsce, ludzi, atmosferę, światła odbijające się między drzewami i emocje, które trudno opisać słowami.

Park Beats aspiruje właśnie do tej drugiej kategorii.

To nie jest tylko festiwal muzyki elektronicznej. To dwa dni spędzone w miejscu, które już samo w sobie jest wyjątkowe. A gdy do jego naturalnego piękna dołączają światowej klasy artyści, nowoczesna oprawa sceniczna i tysiące ludzi dzielących tę samą pasję, powstaje wydarzenie, które na długo zostaje w pamięci.

21 i 22 sierpnia Park Dworski w Iłowej ponownie stanie się miejscem, gdzie natura spotka się z muzyką, a jeden z najpiękniejszych parków w Polsce zamieni się w scenę jednego z najbardziej klimatycznych festiwali muzyki elektronicznej tego lata.

Park Beats Festiwal 2026

IŁOWA/ WOJ. LUBUSKIE / 21-22 sierpnia

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