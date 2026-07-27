W zamachu zginęła 65-latka z Warszawy. Jest decyzja Prokuratury Krajowej

Jest decyzja Prokuratury Krajowej

Polska prokuratura postanowiła wszcząć postępowanie w sprawie tragicznych wydarzeń z Berlina. Ofiarą ataku padła 65-letnia Polka. W wyniku ataku obrażenia odniosło łącznie 29 osób, a wśród poszkodowanych znalazła się również córka zmarłej kobiety.

We wtorek przedstawiciele Prokuratury Krajowej poinformowali, że śledztwo zostało oficjalnie rozpoczęte przez prokuratora z mazowieckiego wydziału zamiejscowego tej instytucji.

Prokurator z mazowieckiego wydziału PZ PK wszczął dziś śledztwo w sprawie zamachu terrorystycznego, do którego doszło 25 lipca w Berlinie, podczas którego dokonano zabójstwa polskiej obywatelki (art. 118a k.k.). Jest to zbrodnia zagrożona karą dożywotniego pozbawienia wolności.

Szczegóły ataku terrorystycznego w Berlinie

Z informacji zebranych przez niemieckie służby wynika, że sprawcą był 21-letni Abdul Ballout, obywatel Niemiec mający libańskie korzenie. Mężczyzna ten rzekomo wyrażał poparcie dla tak zwanego Państwa Islamskiego (IS). W minioną sobotę wieczorem napastnik najpierw wjechał samochodem dostawczym w grupę osób przebywających w berlińskim parku Tiergarten, niedaleko trwającej Parady Równości, a potem ruszył z ostrym narzędziem na przechodniów.

W wyniku tego brutalnego czynu śmierć poniosła 65-letnia mieszkanka Warszawy, a 29 osób odniosło obrażenia, w tym córka zmarłej Polki. Berlińska klinika Charité poinformowała w poniedziałek, że zdrowiu poszkodowanych nie zagraża już niebezpieczeństwo. Bezpośrednio po incydencie rozpoczęły się poszukiwania napastnika, które trwały przez kilkanaście godzin. W niedzielę zbiegły został odnaleziony na terenie ogródków działkowych w rejonie Spandau. Gdy funkcjonariusze próbowali go zatrzymać, ruszył na nich z bronią białą i ostatecznie zginął od policyjnych kul.

Reakcja Centralnej Rady Muzułmanów w Niemczech

Centralna Rada Muzułmanów w Niemczech zdecydowanie potępiła ten brutalny akt. W wydanym komunikacie organizacja podkreśliła z całą stanowczością, że krzywdzenie niewinnych osób nie znajduje absolutnie żadnego wytłumaczenia w religii muzułmańskiej.

Ochrona ludzkiego życia należy do podstawowych zasad islamu, a przemoc wobec niewinnych nie znajduje w islamie żadnego usprawiedliwienia.