20-latek zamieścił niepokojący komentarz. Błyskawiczna reakcja policjantki uratowała mu życie

W mediach społecznościowych, pod policyjnym postem, pojawił się wpis 20-latka, sugerujący zamiar odebrania sobie życia.

Wpis ten wyłapała asp. Weronika Wujek, która tego dnia miała wolne.

Służby w kilkanaście minut zjawiły się u mężczyzny. Młody człowiek został przewieziony na oddział psychiatryczny.

Policjantka zachowała czujność po służbie

W niedzielę 26 lipca na profilu facebookowym Komendy Powiatowej Policji w Łosicach dodano wpis. Pod nim pojawił się komentarz autorstwa 20-latka, z którego jasno wynikało, że młody mężczyzna znajduje się w głębokim kryzysie i planuje targnąć się na własne życie. Asp. Weronika Wujek, rzeczniczka prasowa tamtejszej policji, zauważyła ten wpis, mimo że była to niedziela i miała czas wolny. Nie zastanawiała się ani chwili i od razu zaalarmowała dyżurnego, który błyskawicznie przystąpił do namierzania miejsca pobytu autora komentarza.

Wystarczyło kilkanaście minut, by policyjny patrol zapukał pod ustalony adres. Funkcjonariusze bezzwłocznie przystąpili do działania. Na miejsce wezwano również medyków, którzy po udzieleniu niezbędnej pomocy na miejscu, zabrali 20-latka do szpitala, na oddział psychiatryczny.

Trzeba reagować na wołanie o pomoc

Jak zaznacza asp. Weronika Wujek, żaden sygnał mogący świadczyć o zamiarze odebrania sobie życia nie może pozostać bez odpowiedniej reakcji.

- To zdarzenie pokazuje, że nawet krótki komentarz zamieszczony w internecie może być wołaniem o pomoc. Każdy sygnał mogący świadczyć o zagrożeniu życia lub zdrowia jest traktowany przez nas z najwyższą powagą. Szybka ocena sytuacji, sprawny przepływ informacji oraz współpraca mają decydujące znaczenie dla ludzkiego życia.

Funkcjonariuszka dodaje, że nikt w kryzysie nie musi zmagać się z nim sam.

- Jeżeli sam przeżywasz trudny moment i czujesz, że sytuacja Cię przerasta, pamiętaj, że nie jesteś sam. Warto porozmawiać z bliską osobą, psychologiem, lekarzem lub skorzystać z pomocy specjalistycznych instytucji. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 112.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich przeżywa kryzys psychiczny, nie zostawaj z tym sam. Pomoc jest dostępna.

Telefon zaufania 116 123 – dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym (codziennie, w wyznaczonych godzinach).

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 – bezpłatny, anonimowy, dostępny także online.

Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym – telefon 800 70 22 22, czynny całodobowo. Pomoc dostępna jest również przez czat i e-mail.

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub zgłosić się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego.