Zapadnięte torowisko w stolicy, tramwaje na objazdach. Komunikacyjny chaos na ulicy Stawki

Awaria torów tramwajowych na ulicy Stawki. Zapadła się płyta

W niedzielę, 26 lipca, doszło do poważnego incydentu na ul. Stawki na odcinku łączącym ulice Pokorną i Dubois, który całkowicie wstrzymał kursowanie składów w tej części centrum stolicy. Infrastruktura w tym miejscu liczy sobie już 34 lata i to właśnie wiek konstrukcji mocno przyczynił się do aktualnych utrudnień komunikacyjnych dla mieszkańców.

„Jedna ze starych, mocno zużytych płyt betonowych opadła, przez co w torze południowym powstała wklęsłość, uniemożliwiająca prowadzenie ruchu tramwajowego” - przekazały Tramwaje Warszawskie.

Dodatkowym czynnikiem niszczącym okazały się niedawne, bardzo intensywne ulewy. Przedstawiciele spółki zaznaczają, że „gdy ponad trzy dekady temu torowisko było budowane, nie zadbano o odpowiednie odwodnienie jego konstrukcji”.

Kiedy koniec remontu torowiska na Stawkach w Warszawie?

Ekipy techniczne przystąpiły do działania jeszcze w niedzielny wieczór, a pełne usunięcie usterki powinno zająć około dwóch dni. Przedstawiciele Tramwajów Warszawskich zadeklarowali maksymalne zaangażowanie. „Nasi pracownicy będą pracowali non-stop, by jak najszybciej usunąć awarię i przywrócić ruch tramwajowy. Prace będą prowadzone także w nocy, bardzo przepraszamy mieszkańców za tę uciążliwość, staramy się jak najszybciej przywrócić ruch”- zapewniają tramwajarze.

Obecne działania mają jednak charakter wyłącznie ratunkowy. Prawdziwe rozwiązanie problemu sypiącej się infrastruktury, czyli generalna przebudowa szyn na całej długości ulicy Stawki, przewidziane jest dopiero na rok 2028. Będzie to część znacznie szerszej inwestycji obejmującej również całkowitą modernizację ciągów komunikacyjnych w alei Jana Pawła II.

Do czasu tej gigantycznej przebudowy pasażerowie muszą liczyć się z kolejnymi ingerencjami drogowców. Tramwajarze już teraz zapowiadają jesienne prace zapobiegawcze. „Żeby zagwarantować przejezdność do tego czasu, na jesieni br. planujemy nieco dłuższe, tygodniowe wyłączenie ruchu tramwajowego w Stawki, aby prewencyjnie naprawić kilka innych miejsc, w których potencjalnie może dojść do nagłej usterki” - zapowiadają Tramwaje Warszawskie.

Utrudnienia dla pasażerów. Tramwaje linii 16, 17 i 76 zmieniają trasy

Niespodziewana awaria oznacza spore kłopoty dla osób korzystających z miejskiego transportu miejskiego w Warszawie. W związku z awaryjnym remontem torowiska od poniedziałku, 27 lipca, aż do zakończenia naprawy (czyli planowo przez około dwa dni) ruch tramwajowy na ul. Stawki jest wstrzymany w obydwu kierunkach, a składy linii 16, 17 i 76 jeżdżą trasami objazdowymi.

16 we wszystkich kierunkach: METRO MŁOCINY -..- Al. Jana Pawła II – rondo zgrupowania AK „Radosław – Zygmunta Słomińskiego – most Gdański – Stefana Starzyńskiego – rondo Stefana Starzyńskiego – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – al. „Solidarności” – most Śląsko-Dąbrowski – al. „Solidarności” – pl. Bankowy -..- MIASTECZKO WILANÓW

METRO MŁOCINY -..- Al. Jana Pawła II – rondo zgrupowania AK „Radosław – Zygmunta Słomińskiego – most Gdański – Stefana Starzyńskiego – rondo Stefana Starzyńskiego – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – al. „Solidarności” – most Śląsko-Dąbrowski – al. „Solidarności” – pl. Bankowy -..- MIASTECZKO WILANÓW 17 we wszystkich kierunkach: Tarchomin Kościelny-..- Marymoncka – Juliusza Słowackiego – pl. Wilsona – Adama Mickiewicza – gen. Andersa -..- SŁUŻEWIEC

Tarchomin Kościelny-..- Marymoncka – Juliusza Słowackiego – pl. Wilsona – Adama Mickiewicza – gen. Andersa -..- SŁUŻEWIEC 76 w stronę krańca Nowe Bemowo: MIASTECZKO WILANÓW -..- gen. Andersa – MURANOWSKA 08

Jednocześnie tymczasowo wyłączono z użytkowania popularne przystanki Rondo „Radosława” 05 i 06, Stawki 05 i 56, a także Dzika 03 i 04.

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