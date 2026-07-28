Legendarne kino na Żoliborzu wreszcie otworzy drzwi. Wiemy, co zaoferuje Tęcza

Kino Tęcza znów zaprosi widzów

Dwuletnia modernizacja zabytkowego obiektu zmierza wielkimi krokami ku końcowi. Pierwszych gości warszawskie kino Tęcza przyjmie już w listopadzie. Dla kinomanów przygotowano nowoczesną salę mieszczącą 145 osób, jednak zadbano też o unikalny akcent w stylu dawnych lat. Wewnątrz zainstalowano tradycyjny projektor na taśmę 35 mm, co pozwoli na wyświetlanie unikalnych filmów niedostępnych w formacie cyfrowym.

Historia budynku przy ulicy Suzina sięga 1929 roku, kiedy to wzniesiono go jako kotłownię dla rozbudowującego się osiedla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dopiero w okresie powojennym zaadaptowano go na kino, a z czasem stał się artystyczną przystanią dla wspomnianej „Akademii Ruchu”, która po latach znalazła nowy dom w murach Zamku Ujazdowskiego.

Tęcza w nowej roli

Odrestaurowany obiekt będzie od teraz siedzibą Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. Zaplanowano tam nie tylko seanse filmowe, ale również szereg inicjatyw społecznych, edukacyjnych i kulturalnych, nawiązując do przedwojennych wizji założycieli tego miejsca. Obecnie trwają ostatnie szlify i meblowanie wnętrz przed uroczystym otwarciem. Na elewację powróciły już historyczne neony stworzone w ubiegłym stuleciu przez Magdalenę Byczyńską, a wejście zdobi grafika czerpiąca z twórczości samego Andrzeja Wajdy.

Przyległy dziedziniec ma pełnić funkcję tętniącego życiem miejsca integracji. Wśród zieleni będą odbywać się sąsiedzkie spotkania, wystawy, pokazy pod gołym niebem oraz zajęcia dla najmłodszych, a w budynku otworzy się kawiarnia. Działalność Centrum Kultury Filmowej im. Wajdy już nabiera rozpędu – instytucja organizuje darmowe seanse plenerowe na terenie pobliskiego Parku im. Żołnierzy Żywiciela.

Prace budowlane przeprowadziła warszawska spółka Varco. Firma ta zrealizowała już wcześniej ważne projekty modernizacyjne, takie jak remont Instytutu Badań Edukacyjnych czy renowację historycznego gmachu Mazowieckiego Instytutu Kultury.

Odmieniona Tęcza to kolejny powód do dumy dla mieszkańców stolicy. Zobacz zdjęcia obiektu w trakcie renowacji:

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