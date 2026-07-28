Tragiczny wypadek pod Wyszkowem. Honda zderzyła się z ciężarówką, kierowca nie żyje

Puste Łąki. Śmiertelny wypadek na drodze krajowej nr 62

Dramat na trasie wydarzył się we wtorek, 28 lipca, przed godziną 7:00 rano w miejscowości Puste Łąki w powiecie wyszkowskim. Jak wstępnie ustalili funkcjonariusze, kierowca osobowej Hondy na zakręcie stracił kontrolę nad samochodem, zjechał na przeciwny pas i zderzył się z nadjeżdżającym ciężarowym Volvo.

Siła zderzenia była na tyle duża, że oba samochody zjechały z trasy i znalazły się w rowie.

- W wyniku wypadku zginął kierowca samochodu osobowego, a kierujący ciężarówką został ranny - przekazała podkomisarz Wioleta Szymanik z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.

Służby na miejscu ustalają dokładny przebieg i przyczyny tej tragedii.

Ogromne utrudnienia na DK 62 pod Wyszkowem

Poranny dramat spowodował całkowite zablokowanie drogi krajowej nr 62 w obie strony. Policjanci wyznaczyli objazdy przez węzeł Skuszew na trasę S8 w stronę Broku oraz z Łochowa również na drogę S8 w tym samym kierunku.

Mundurowi proszą kierowców o ostrożną jazdę i bezwzględne słuchanie poleceń funkcjonariuszy, którzy sterują ruchem w rejonie wypadku.

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