Wakacje nad Bałtykiem jeszcze bliżej – nowo otwarta trasa S6 sprawia, że dojazd nad Bałtyk staje się szybszy i wygodniejszy!

2026-06-03 4:05 Materiał sponsorowany

Czerwiec to idealny moment, by zacząć planować letni wypoczynek. W tym roku nadmorskie wakacje są bliżej niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki nowej trasie S6 dojazd nad Bałtyk jest szybszy i wygodniejszy, a Hotele Nadmorskie czekają na Ciebie już bez długich tras. W tym sezonie mniej czasu w drodze oznacza więcej czasu na prawdziwe wakacje. Zamiast męczących korków, szybciej znajdziesz się tam, gdzie czeka relaks i wspólny czas z bliskimi.

Odkryj trzy wyjątkowe kierunki, które dzięki nowej infrastrukturze drogowej są teraz na wyciągnięcie ręki.

Dźwirzyno – rodzinny spokój w otoczeniu natury

Dźwirzyno to urokliwa miejscowość otoczona bujnymi lasami sosnowymi i szeroką, czystą plażą. To idealny azyl dla osób szukających ucieczki od wielkomiejskiego zgiełku oraz dla rodzin z dziećmi.

  • Gdzie się zatrzymać: Hotel Senator
  • Dlaczego warto: Obiekt jest malowniczo położony w sercu lasu i oferuje bezpośredni dostęp do prywatnej plaży oraz luksusową strefę SPA.
  • Atut nowej drogi: Dzięki trasie S6 podróż mija błyskawicznie. Chwilę po zjechaniu z drogi ekspresowej możesz już spacerować brzegiem morza lub relaksować się podczas profesjonalnych zabiegów spa&wellness.
Hotele Nadmorskie

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Autor: Hotele Nadmorskie / Materiały prasowe

Mielno – plaża, promenada i głęboki relaks

Mielno od lat przyciąga turystów swoją kultową, szeroką i piaszczystą plażą oraz tętniącą życiem promenadą. To doskonałe miejsce zarówno na aktywne spędzanie czasu, jak i totalny reset.

  • Gdzie się zatrzymać: Hotel Medical SPA Unitral
  • Dlaczego warto: To wyjątkowy obiekt należący do grupy Hotele Nadmorskie, słynący z rodzinnej atmosfery oraz jednej z najbardziej rozbudowanych i unikalnych stref SPA w Polsce (w tym jedynego w kraju basenu solankowego z wodą z Morza Martwego).
  • Atut nowej drogi: Skrócenie czasu jazdy sprawia, że nawet weekendowy wypad nabiera nowego wymiaru. Mniej godzin za kółkiem to więcej czasu na regenerację sił nad samym morzem.
Hotele Nadmorskie

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Autor: Hotele Nadmorskie/ Materiały prasowe

Darłowo – portowy klimat, morze i wakacyjna energia

Darłowo to miejsce z niezwykłą duszą, które latem tętni autentycznym, wakacyjnym życiem. Łączy w sobie urok historycznego miasteczka, czynnego portu rybackiego oraz nowoczesnego kurortu morskiego.

  • Gdzie się zatrzymać: Hotel Lidia
  • Dlaczego warto: Położony tuż obok portu i plaży obiekt grupy Hotele Nadmorskie. Oferuje idealny balans pomiędzy nadmorską aktywnością a relaksem w nowoczesnym kompleksie spa&wellness.
  • Atut nowej drogi: Nowa trasa S6 eliminuje dotychczasowe wąskie gardła komunikacyjne. Wakacyjna atmosfera i komfortowy hotelowy pokój czekają na Ciebie znacznie szybciej.
Hotele Nadmorskie

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Autor: Hotele Nadmorskie/ Materiały prasowe

Twój idealny urlop zaczyna się już na drodze

W tym roku Bałtyk jest bliżej – zarówno w kalendarzu, jak i na mapie. Wybierz komfortową podróż i spędź urlop tam, gdzie standard obsługi idzie w parze z pięknem polskiego wybrzeża. Hotele Nadmorskie zapraszają na rodzinne wakacje, w których podróż nie jest już uciążliwym obowiązkiem, ale przyjemnym wstępem do udanego wypoczynku.

Więcej informacji o ofertach letnich i rezerwacjach znajdziesz na stronie: www.hotelenadmorskie.pl