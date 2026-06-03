Wakacje nad Bałtykiem jeszcze bliżej – nowo otwarta trasa S6 sprawia, że dojazd nad Bałtyk staje się szybszy i wygodniejszy!

Odkryj trzy wyjątkowe kierunki, które dzięki nowej infrastrukturze drogowej są teraz na wyciągnięcie ręki.
Dźwirzyno – rodzinny spokój w otoczeniu natury
Dźwirzyno to urokliwa miejscowość otoczona bujnymi lasami sosnowymi i szeroką, czystą plażą. To idealny azyl dla osób szukających ucieczki od wielkomiejskiego zgiełku oraz dla rodzin z dziećmi.
- Gdzie się zatrzymać: Hotel Senator
- Dlaczego warto: Obiekt jest malowniczo położony w sercu lasu i oferuje bezpośredni dostęp do prywatnej plaży oraz luksusową strefę SPA.
- Atut nowej drogi: Dzięki trasie S6 podróż mija błyskawicznie. Chwilę po zjechaniu z drogi ekspresowej możesz już spacerować brzegiem morza lub relaksować się podczas profesjonalnych zabiegów spa&wellness.
Mielno – plaża, promenada i głęboki relaks
Mielno od lat przyciąga turystów swoją kultową, szeroką i piaszczystą plażą oraz tętniącą życiem promenadą. To doskonałe miejsce zarówno na aktywne spędzanie czasu, jak i totalny reset.
- Gdzie się zatrzymać: Hotel Medical SPA Unitral
- Dlaczego warto: To wyjątkowy obiekt należący do grupy Hotele Nadmorskie, słynący z rodzinnej atmosfery oraz jednej z najbardziej rozbudowanych i unikalnych stref SPA w Polsce (w tym jedynego w kraju basenu solankowego z wodą z Morza Martwego).
- Atut nowej drogi: Skrócenie czasu jazdy sprawia, że nawet weekendowy wypad nabiera nowego wymiaru. Mniej godzin za kółkiem to więcej czasu na regenerację sił nad samym morzem.
Darłowo – portowy klimat, morze i wakacyjna energia
Darłowo to miejsce z niezwykłą duszą, które latem tętni autentycznym, wakacyjnym życiem. Łączy w sobie urok historycznego miasteczka, czynnego portu rybackiego oraz nowoczesnego kurortu morskiego.
- Gdzie się zatrzymać: Hotel Lidia
- Dlaczego warto: Położony tuż obok portu i plaży obiekt grupy Hotele Nadmorskie. Oferuje idealny balans pomiędzy nadmorską aktywnością a relaksem w nowoczesnym kompleksie spa&wellness.
- Atut nowej drogi: Nowa trasa S6 eliminuje dotychczasowe wąskie gardła komunikacyjne. Wakacyjna atmosfera i komfortowy hotelowy pokój czekają na Ciebie znacznie szybciej.
Twój idealny urlop zaczyna się już na drodze
W tym roku Bałtyk jest bliżej – zarówno w kalendarzu, jak i na mapie. Wybierz komfortową podróż i spędź urlop tam, gdzie standard obsługi idzie w parze z pięknem polskiego wybrzeża. Hotele Nadmorskie zapraszają na rodzinne wakacje, w których podróż nie jest już uciążliwym obowiązkiem, ale przyjemnym wstępem do udanego wypoczynku.
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