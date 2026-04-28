Budowa M2 na Bemowie wkracza w decydującą fazę. Kolejna dzielnica czeka na pociągi

Prace na Bemowie. Stacja Lazurowa nabiera kształtów

We wtorkowy poranek przedstawiciele mediów pojawili się na placu budowy przystanku Lazurowa. To jeden z trzech nowych punktów na mapie drugiej linii metra, które wydłużają trasę z Bródna w kierunku zachodnim. Równolegle drogowcy prowadzą zaawansowane roboty na stacjach Chrzanów oraz Karolin.

Przedsięwzięcie wyróżnia się ogromną skalą i stopniem skomplikowania. Bartosz Sawicki, pełniący funkcję rzecznika prasowego generalnego wykonawcy, czyli firmy Gülermak, zwraca uwagę na gigantyczne zapotrzebowanie na kadrę pracowniczą:

"Od początku budowy wydaliśmy 7000 imiennych przepustek dla pracowników. To pokazuje, ile osób jest zaangażowanych w prace nad przedłużeniem metra."

W trakcie wizytacji gościom udostępniono antresolę oraz poziom -1, gdzie w przyszłości pasażerowie będą czekać na pociągi. Na dole położono już szyny, a w obiekcie zamontowano pierwsze schody ruchome. Do finału brakuje jeszcze odpowiedniego wykończenia architektonicznego, w tym elementów takich jak sufity i ściany.

Metamorfozę przejdzie również teren nad stacjami. Rzecznik Sawicki zapowiada istotne zmiany w krajobrazie:

"Mamy w planach posadzenie rekordowej liczby 1600 drzew."

Zdecydowana większość tych roślin uatrakcyjni otoczenie Stacji Techniczno-Postojowej Karolin, która jest budowana na zachodnich obrzeżach stolicy.

Kiedy nowym odcinkiem pojadą pierwsi podróżni? Anna Bartoń, rzeczniczka Metra Warszawskiego, wyjaśnia aktualny harmonogram:

"Prace na wszystkich 3 stacjach są na zbliżonym poziomie. Termin kontraktowy zakończenia prac budowlanych to 9 listopada 2026. Jeśli zostanie on dotrzymany, pierwsi pasażerowie mogą pojawić się na przełomie roku."

Znacznie wcześniej, bo już w okresie wakacyjnym, mają odbyć się testowe przejazdy składów. Ich organizacja jest jednak ściśle uzależniona od doprowadzenia prądu, ponieważ obecnie nowa trasa nie jest jeszcze podłączona do sieci energetycznej.

Druga linia metra dotrze do Ursusa. Znamy wstępny termin

Pierwotnie bemowski odcinek miał stanowić koniec rozbudowy linii M2, ale władze spółki snują już dalsze wizje. Coraz bardziej prawdopodobne staje się pociągnięcie trasy na Ursus. Właśnie ogłoszono postępowanie przetargowe na przygotowanie dokumentacji przedprojektowej dla czterokilometrowego fragmentu z trzema dodatkowymi przystankami. Zwycięska firma dostanie półtora roku na stworzenie koncepcji.

To zaledwie pierwszy etap skomplikowanej procedury budowlanej. Chociaż władze miasta nie rzucają oficjalnymi datami, nieoficjalnie mówi się, że mieszkańcy Ursusa wsiądą do podziemnej kolejki najwcześniej w 2033 roku. Mimo tak odległej perspektywy, sama obietnica budowy metra z pewnością napędzi rozwój tej dzielnicy.

