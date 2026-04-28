W takim stanie opiekowała się 4-letnim synem. Policjanci od razu wyczuli woń alkoholu

Pijana matka z Mazowsza zatrzymana przez policję

Funkcjonariusze z komisariatu w Karczewie dostali niepokojący sygnał. Z otrzymanego zgłoszenia wynikało, że w jednym z domów na terenie gminy przebywa małe dziecko, którym zajmuje się całkowicie nietrzeźwa kobieta. Mundurowi natychmiast udali się pod wskazany adres, by zweryfikować te doniesienia, które niestety szybko okazały się zgodne z prawdą.

Gdy na miejscu pojawił się patrol, drzwi otworzyła 39-letnia matka, od której policjanci natychmiast wyczuli bardzo silny zapach alkoholu. Przeprowadzone na miejscu badanie alkomatem nie pozostawiło złudzeń. Kobieta miała w organizmie ponad dwa promile alkoholu, a w tym skrajnie nieodpowiedzialnym stanie sprawowała pieczę nad swoim czteroletnim synem.

Mundurowi od razu zareagowali na tę niebezpieczną sytuację, podejmując decyzję o zatrzymaniu nieodpowiedzialnej 39-latki. Nietrzeźwa matka została przetransportowana prosto do policyjnej celi, natomiast jej małe dziecko zostało bezpiecznie przekazane pod opiekę pozostałym członkom rodziny.

Kiedy kobieta wytrzeźwiała, śledczy przedstawili jej zarzuty dotyczące narażenia chłopca na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub wystąpienia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Decyzją prokuratora podejrzana została objęta dozorem policyjnym, co wiąże się z obowiązkiem stawiania się na komendzie trzy razy w tygodniu. Co więcej, każda z tych wizyt połączona jest ze ścisłym sprawdzeniem jej trzeźwości. Zdecydowano również o wdrożeniu procedury „Niebieskiej Karty”, a uprawnione instytucje będą teraz bacznie przyglądać się sytuacji domowej czterolatka.

Za tak poważne zaniedbanie i sprowadzenie zagrożenia na własne dziecko, 39-letniej mieszkance gminy Karczew grozi kara nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.

