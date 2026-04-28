Zbiórka pobiła rekordy, a Łatwogang ma problem? Realizacja tego wyzwania zajęłaby mu nawet 75 lat!

Fenomen akcji charytatywnej Łatwoganga

Dziewięciodniowy maraton charytatywny okazał się absolutnym fenomenem! Transmisję na żywo oglądały miliony widzów, a w kulminacyjnym momencie liczba jednoczesnych oglądających przekroczyła 1,4 mln. W akcję zaangażowały się największe gwiazdy polskiego show-biznesu i sportu. Pojawili się m.in. Doda, Robert Lewandowski, Adam Małysz czy Cezary Pazura. Były koncerty, wzruszające gesty solidarności, a nawet symboliczne golenie głów. Wszystko po to, by pomóc dzieciom walczącym z chorobą nowotworową. Zebrane środki trafią do Fundacji Cancer Fighters.

Niespodziewane zobowiązanie influencera

Jednak obok ogromnego sukcesu akcji pojawił się temat, który szczególnie rozgrzewa internautów. Na starcie streama Łatwogang umieścił na ekranie napis, że za każdą złotówkę wykona jeden krok! Początkowo traktowano to jako motywacyjny dodatek i formę zabawy z widzami. Nikt nie zakładał, że licznik zatrzyma się na setkach milionów!

Ile kroków musiałby zrobić?

Dziś liczby robią kolosalne wrażenie. 280 milionów kroków to około 200 tysięcy kilometrów. Dla porównania: to dystans, który pozwoliłby okrążyć Ziemię wzdłuż równika ponad pięć razy! Gdyby influencer chciał realizować swoje zobowiązanie w tempie 10 tysięcy kroków dziennie, potrzebowałby na to ponad 75 lat! Nawet przy bardzo intensywnym wysiłku fizycznym wykonanie takiej liczby kroków wydaje się praktycznie niemożliwe.

I choć samo wykonanie 280 milionów kroków graniczy z absurdem, to trudno nie zauważyć najważniejszego. Dzięki tej inicjatywie udało się zebrać gigantyczne środki na pomoc potrzebującym. A jeśli „dług kroków” stanie się tylko symbolicznym elementem tej historii, dla wielu i tak będzie dowodem na to, jak wielką moc ma wspólne działanie!