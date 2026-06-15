Słodkość w nowym wydaniu. Pepsi Strawberries’n’Cream i Pepsi Cream Soda zawitają do Złotych Tarasów

Przedstawiciele pokolenia Z coraz częściej sięgają po produkty, które potrafią zaskoczyć smakiem i dostarczyć odrobiny przyjemności w ciągu dnia. Szukają nowości, inspiracji i doświadczeń wpisujących się w ich styl życia. To właśnie z myślą o nich powstały nowe smaki Pepsi Zero Cukru – celebrujące słodkość w nowoczesnym wydaniu.

Pepsi Strawberries'n'Cream, inspirowana waniliowo-truskawkowym smakiem, oraz Pepsi Cream Soda o smaku waniliowym to warianty Pepsi Zero Cukru inspirowane smakami znanymi ze świata słodkich przekąsek i deserów.

Dziś chwila przyjemności nie musi czekać na weekend czy specjalną okazję. Coraz częściej sięgamy po małe „luksusy”, które towarzyszą nam między spotkaniami, podczas nauki czy w czasie spędzanym ze znajomymi. Pepsi Strawberries’n’Cream i Pepsi Cream Soda powstały właśnie z myślą o takich momentach. Inspirując się smakami ulubionych deserów, chcieliśmy stworzyć produkt, który będzie odpowiedzią na ochotę na coś słodkiego, a jednocześnie zachęci do spojrzenia na napój typu cola w nowy sposób – nie tylko jako dodatek do posiłku, ale także przyjemność samą w sobie – mówi Justyna Bik, Junior Brand Managerka Pepsi Flavours.

W dniach 12-20 czerwca, marka zaprasza konsumentów do specjalnej strefy w Złotych Tarasach. Główną atrakcją strefy będzie interaktywna gra, w której uczestnicy będą rozbijać kolorowe bąbelki i zdobywać punkty wymieniane na żetony.

Zdobycie pierwszego żetonu otworzy drogę do kolejnej atrakcji – zabawy przy maszynie typu „łapacz”, gdzie do wygrania będą drobne upominki od Pepsi. Ci, którym uda się zebrać trzy żetony, będą mogli wymienić je na jeden z dwóch limitowanych mocktaili inspirowanych nowymi smakami Pepsi. Po odebraniu napoju uczestnicy będą mogli wykonać pamiątkowe zdjęcie na specjalnie przygotowanej ściance fotograficznej.

Pop-up store to okazja, by na własnej skórze doświadczyć świata Pepsi – pełnego koloru, zabawy i słodyczy.