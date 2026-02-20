Nie zgadniesz, jak nazwali rondo w Płońsku! Jedna osoba przeciw

Jedno z rond w Płońsku zostanie nazwane Rondem Delicji. Pomysł przeszedł niemal jednogłośnie

Rondo u zbiegu ulic Żołnierzy Wyklętych, drogi prowadzącej do targowiska miejskiego – tzw. Manhattanu – oraz centrum handlowego w Płońsku będzie nosić nazwę Rondo Delicji. Taką uchwałę podjęli miejscy radni. Za było 20 osób, przeciw zagłosowała jedna radna. Inicjatorem nadania nazwy była firma Mondelez, obecny producent Delicji, które wytwarzane są wyłącznie w płońskiej fabryce. Zakład działa od lat 70. XX wieku i w tym roku obchodzi 50-lecie działalności. Podczas sesji obecna była przedstawicielka firmy, Anna Wankiewicz, kierownik ds. personalnych, która podkreśliła, że dla przedsiębiorstwa to symboliczne wyróżnienie. Zwróciła uwagę, że podobne rozwiązania funkcjonują już w innych miastach – w Opawie jest Rondo „Oreo”, a w Skarbimierzu ulica Czekoladowa.

Spór o Delicje na rondzie. Czy to wypada? Różnica zdań

Przewodniczący rady miasta Arkadiusz Barański zaznaczył, że w pobliżu znajduje się osiedle potocznie nazywane „Wedlowskim”, co – jego zdaniem – sprawia, że nowa nazwa wpisuje się w lokalny kontekst. Radna Ewa Sokólska podkreślała, że Delicje od dekad są kojarzone z Płońskiem nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jak dodała, pracownicy fabryki będą mogli z dumą przejeżdżać przez rondo noszące nazwę produktu, który współtworzą.

Nie wszyscy jednak podzielali entuzjazm. Radna Bożena Dzitowska z KO zgłosiła wątpliwości co do lokalizacji. Jej zdaniem problematyczne jest zestawienie marketingowej, lekkiej nazwy z ulicą Żołnierzy Wyklętych, która upamiętnia dramatyczne wydarzenia w historii Polski. W ocenie radnej takie połączenie tworzy niepotrzebny kontrast i może umniejszać powagę historycznego odniesienia. Zaproponowała, by rozważyć inną lokalizację, np. w rejonie już istniejącego Ronda Pokoju, bliżej fabryki. Zwolennicy uchwały argumentowali jednak, że przepisy urbanistyczne nie wymagają tematycznej zgodności nazw rond i przyległych ulic, o ile dany obszar nie ma jednolitej koncepcji nazewniczej.

Podczas obrad przypomniano też historię marki. W 1976 roku, w tłusty czwartek, zorganizowano konkurs na nazwę nowych ciastek typu jaffa cakes. Zwyciężyła propozycja „Delicje”. Początkowo produkcja wynosiła około 5 tys. ton rocznie, dziś sięga 67 tys. ton. Nie wykluczono również, że na rondzie mogłaby stanąć instalacja artystyczna nawiązująca do słynnych ciastek.

Sonda Czy włączasz kierunkowskaz w lewo przed wjazdem na rondo? Tak Nie

Dopasuj miasto do województwa Pytanie 1 z 10 W jakim województwie leży Dąbrowa Górnicza? wielkopolskim śląskim dolnośląskim Następne pytanie