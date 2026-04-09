Remont linii otwockiej. Pasażerów czeka komunikacyjny paraliż

Miliardy na przebudowę trasy do Otwocka

Przebudowa torowiska w kierunku Otwocka pochłonie łącznie 1,7 mld zł, z czego 1,4 mld zł netto pochodzi z unijnego dofinansowania na infrastrukturę. Właśnie startuje kluczowy etap prac na fragmencie od Wawra do Otwocka. W okresie od 12 do 26 kwietnia wykonawca inwestycji – konsorcjum spółek Intop oraz Trakcja – zepnie stworzone bajpasy z obecnymi torami, rozpocznie instalację nowych rozjazdów oraz zmodernizuje systemy sterowania ruchem, aby przygotować szlak do kolejnych faz przebudowy. Z tego powodu na wspomnianym odcinku całkowicie wstrzymano ruch składów pasażerskich.

- Dzięki temu najbardziej uciążliwe roboty potrwają krócej, co umożliwi szybsze przejście do kolejnych etapów - informuje Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.

Zastępcza komunikacja autobusowa i zmiany w rozkładach ZTM

Koleje Mazowieckie i SKM przygotowały dla podróżnych autobusy zastępcze. Pojazdy będą stawać przede wszystkim w okolicach dotychczasowych stacji kolejowych. Przy przystankach Warszawa Wawer oraz Otwock zorganizowane zostaną prowizoryczne pętle. Podróżni będą mogli wsiadać również na dodatkowych przystankach zlokalizowanych przy tymczasowych przejazdach w Falenicy i Radości, a także w rejonie ulic Kłodzkiej i Jana Pawła II w samym Otwocku.

Stołeczny Ratusz zdecydował o modyfikacji rozkładów jazdy autobusów miejskich, aby dostosować połączenia w Rembertowie, Wawrze oraz na Pradze do kolejowych utrudnień. Na odcinku od stacji PKP Falenica do Ronda Wiatraczna zwiększona zostanie częstotliwość kursowania linii 521 – w godzinach szczytu pojazdy podjadą na przystanek co 5 minut, a poza tym czasem co 7,5 minuty. Zgodnie z obietnicą, którą po protestach mieszkańców złożył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, trasa linii 521 w stronę Dworca Centralnego pozostanie bez zmian, zachowując obecną częstotliwość (maksymalnie co 30 minut). Dodatkowo uruchomiona zostanie nowa linia 229, która połączy ulicę Patriotów ze stacją Metro Imielin, przejeżdżając przez Most Południowy z częstotliwością od 15 do 30 minut.

Składy pasażerskie wrócą na ten odcinek 27 kwietnia, ale pasażerowie muszą liczyć się z rzadszymi kursami. Przez najbliższe dwanaście miesięcy ruch pociągów będzie prowadzony naprzemiennie tylko po jednym torze.

Finał prac w 2028 roku. Co po remoncie zyskają pasażerowie?

Jakie korzyści czekają na podróżnych po zakończeniu tych ogromnych utrudnień? Zapytana o efekty modernizacji spółka kolejowa odpowiada konkretami.

- Szybsze i bardziej punktualne pociągi. Nowoczesne i bardziej dostępne przystanki Warszawa Anin, Międzylesie, Radość, Miedzeszyn, Michalin, Józefów, Otwock Świder i Falenica. Oraz większe bezpieczeństwo, bo powstanie 20 nowych przejść podziemnych, m.in. w miejscach „dzikich przejść” - wylicza PKP PLK.

Zakończenie całej infrastrukturalnej inwestycji na tej trasie zaplanowano dopiero na 2028 rok.

