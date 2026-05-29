Maszyny wjadą na plac budowy. Znamy datę rozpoczęcia prac przy nowym lotnisku

Budowa lotniska w Baranowie to element większej strategii

Port lotniczy planowany w Baranowie nadal pozostaje centralnym elementem programu Port Polska, znanego wcześniej jako Centralny Port Komunikacyjny. Inwestycja powstaje na obszarze gmin Baranów, Wiskitki i Teresin, położonych między Warszawą a Łodzią. Jak zaznacza jednak Maciej Lasek, przedsięwzięcie wykracza daleko poza samą budowę lotniska.

– Tu nie można mówić o jednej rzeczy. Trzeba mówić o całym systemie, całej sieci – powiedział dla „Faktu”.

W skład projektu mają wejść również linie kolei dużych prędkości oraz rozbudowana infrastruktura towarzysząca, która ma powstać wokół nowego centrum transportowego.

Maciej Lasek zapowiada wrzesień. Wtedy ruszą maszyny

Zdaniem pełnomocnika rządu kluczowy moment dla inwestycji nadejdzie już jesienią, gdy rozpoczną się zasadnicze roboty budowlane.

– Zaczynamy we wrześniu – zapowiedział Maciej Lasek w programie „Fakt Live”.

Pierwszy etap prac będzie realizowany na dużą skalę. Wykonawcy rozpoczną od przygotowania fundamentów pod przyszłe obiekty lotniskowe. Zgodnie z planem konieczne będzie wykonanie około 8100 pali fundamentowych o długości od 15 do 30 metrów.

Kiedy otwarcie lotniska w Baranowie? Pierwszy lot zaplanowano na 2032 rok

Obowiązujący harmonogram przewiduje zakończenie budowy lotniska w 2031 roku. Po zakończeniu robót konieczne będą jeszcze odbiory techniczne oraz uzyskanie wymaganych certyfikatów. Uruchomienie portu zaplanowano na koniec 2032 roku.

Według Macieja Laska terminy przedstawione wcześniej nie uległy zmianie. To właśnie pod koniec 2032 roku z nowego lotniska ma wystartować pierwszy regularny samolot pasażerski.

Realizacja CPK pod lupą. Gospodarka dyktuje tempo

Przedstawiciele projektu podkreślają, że przy inwestycji tej skali trzeba brać pod uwagę różne czynniki zewnętrzne, w tym sytuację ekonomiczną i wydarzenia na świecie. Z tego powodu realizacja przedsięwzięcia jest stale monitorowana pod kątem potencjalnych zagrożeń.

– Dzisiaj jesteśmy w zgodzie z harmonogramem i nie widzimy bezpośrednio dużych ryzyk. Ale pamiętajmy, że żyjemy nie na bezludnej wyspie, tylko jesteśmy częścią gospodarki światowej – podkreślił Lasek.

Na ten moment nic nie wskazuje jednak na opóźnienia. Jeśli harmonogram zostanie utrzymany, pierwsi pasażerowie będą mogli skorzystać z nowego lotniska w Baranowie pod koniec 2032 roku.

