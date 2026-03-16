Nie żyje kot Cezar. Był symbolem popularnej księgarni na Saskiej Kępie

"Cezar przekroczył Tęczowy Most"

"Ze smutkiem informujemy, że przekroczył Tęczowy Most nasz przyjaciel a Państwa ulubieniec KOT CEZAR" - komunikat takiej treści, uzupełniony portretem kota znajduje się w gablocie popularnej księgarni na Saskiej Kępie. W ten sposób placówka przekazała wieści o odejściu czworonoga swoim klientom. Ci nie kryją żalu.

W komentarzach w sieci pojawiły się dziesiątki wyrazów współczucia dla właścicieli, żalu z odejścia Cezara oraz wspomnień związanych z kotem.

Księgarnia Eureka z ulicy Francuskiej 15 - bo o niej mowa - zawdzięczała dużą część swojej popularności właśnie dwóm wspaniałym kotom. Wiele osób przychodziło tam nie tylko w poszukiwaniu nowych książek, ale również po to, by pogłaskać Cezara i Czaka, którzy dumnie przechadzali się między regałami, witali klientów i pozowali do zdjęć. Ich obecność sprawiała, że wizyta w księgarni stawała się niezapomnianym doświadczeniem, a dla wielu stała się rytuałem.

Cezar – strażnik książek i przyjaciel czytelników z Saskiej Kępy

Cezar, ze swoją majestatyczną posturą i łagodnym usposobieniem, był ulubieńcem wielu bywalców księgarni. Często można było go spotkać, jak wylegiwał się na stertach książek, obserwował klientów z góry lub witał ich mruczącym pozdrowieniem. Jego obecność wprowadzała do księgarni spokój i domową atmosferę, sprawiając, że każdy czuł się tam mile widziany.

Kot dożył dostojnego wieku 14 lat (w maju skończyłby 15). Przez ostatnie tygodnie życia chorował. Cezar odszedł w piątek, 13 marca.

Po odejściu Cezara, na posterunku w księgarni Eureka pozostał osamotniony Czak, czyli drugi kot, który urozmaica klientom wizytę w tym wyjątkowym miejscu.

