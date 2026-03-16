Nie żyje kot Cezar. Był symbolem popularnej księgarni na Saskiej Kępie

Kamil Durajczyk
2026-03-16 10:17

Znana księgarnia Eureka z ulicy Francuskiej na Saskiej Kępie przekazała smutne informacje. W wieku 15 lat kot Cezar, jeden z dwóch uwielbianych kocich rezydentów placówki. Przez wiele lat, wraz ze swoim towarzyszem Czakiem, Cezar był nie tylko atrakcją, ale prawdziwym dobrym duchem tego miejsca, przyciągając do księgarni zarówno miłośników literatury, jak i sympatyków zwierząt.

"Cezar przekroczył Tęczowy Most"

"Ze smutkiem informujemy, że przekroczył Tęczowy Most nasz przyjaciel a Państwa ulubieniec KOT CEZAR" - komunikat takiej treści, uzupełniony portretem kota znajduje się w gablocie popularnej księgarni na Saskiej Kępie. W ten sposób placówka przekazała wieści o odejściu czworonoga swoim klientom. Ci nie kryją żalu.

W komentarzach w sieci pojawiły się dziesiątki wyrazów współczucia dla właścicieli, żalu z odejścia Cezara oraz wspomnień związanych z kotem. 

Księgarnia Eureka z ulicy Francuskiej 15 - bo o niej mowa - zawdzięczała dużą część swojej popularności właśnie dwóm wspaniałym kotom. Wiele osób przychodziło tam nie tylko w poszukiwaniu nowych książek, ale również po to, by pogłaskać Cezara i Czaka, którzy dumnie przechadzali się między regałami, witali klientów i pozowali do zdjęć. Ich obecność sprawiała, że wizyta w księgarni stawała się niezapomnianym doświadczeniem, a dla wielu stała się rytuałem.

Cezar – strażnik książek i przyjaciel czytelników z Saskiej Kępy

Cezar, ze swoją majestatyczną posturą i łagodnym usposobieniem, był ulubieńcem wielu bywalców księgarni. Często można było go spotkać, jak wylegiwał się na stertach książek, obserwował klientów z góry lub witał ich mruczącym pozdrowieniem. Jego obecność wprowadzała do księgarni spokój i domową atmosferę, sprawiając, że każdy czuł się tam mile widziany. 

Kot dożył dostojnego wieku 14 lat (w maju skończyłby 15). Przez ostatnie tygodnie życia chorował. Cezar odszedł w piątek, 13 marca. 

Po odejściu Cezara, na posterunku w księgarni Eureka pozostał osamotniony Czak, czyli drugi kot, który urozmaica klientom wizytę w tym wyjątkowym miejscu. 

Saska Kępa zamknięta! Drogowcy szykują rewolucję
