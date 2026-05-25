Niepokojące hałasy w garażu sąsiada. W środku 46-latek z toporkiem

Zuzanna Sekuła
2026-05-25 11:57

Czujność jednego z mieszkańców Ostrołęki doprowadziła do ujęcia włamywacza. Zaniepokojony głośnymi odgłosami z sąsiedniej posesji, wiedząc o nieobecności właściciela, wezwał służby. Policjanci nakryli 46-letniego Serba, który przy pomocy toporka usiłował dostać się do wnętrza domu. Po krótkiej ucieczce sprawca trafił w ręce mundurowych.

Usłyszał głośne uderzenia. W garażu sąsiada grasował Serb z toporkiem

Autor: KMP Ostrołękq/ Materiały prasowe
  • W Ostrołęce 46-letni Serb włamał się do garażu i próbował toporkiem utorować sobie drogę do części mieszkalnej.
  • Sąsiad wykazał się przytomnością umysłu i wezwał policję, dzięki czemu sprawcę ujęto na gorącym uczynku.
  • Mężczyzna usłyszał zarzuty. Jakie poniesie konsekwencje?

Ostrołęka: Sąsiad usłyszał niepokojące hałasy

W środę (20 maja) w Ostrołęce doszło do groźnie wyglądającego incydentu. Jeden z mieszkańców usłyszał niepokojące, głośne uderzenia dobiegające z garażu na sąsiedniej posesji. Jako że miał świadomość, iż właściciel domu przebywa poza miejscem zamieszkania, błyskawicznie zareagował i zaalarmował odpowiednie służby.

Policyjny patrol zjawił się na miejscu zdarzenia. Funkcjonariusze ruszyli w pieszy pościg, który zakończył się sukcesem i zatrzymaniem 46-letniego obywatela Serbii. Z policyjnych ustaleń wynika, że napastnik wślizgnął się do garażu przez otwarte okno, a następnie użył toporka, by rozbić ścianę dzielącą garaż od domostwa. Obezwładniony intruz został natychmiast przewieziony do aresztu.

Zarzuty dla sprawcy i procedura deportacji

Dzień po włamaniu 46-latek poznał stawiane mu zarzuty, które obejmują usiłowanie kradzieży z włamaniem oraz zniszczenie cudzego mienia. Na tym jednak problemy Serba się nie kończą.

Wobec 46-latka została również wdrożona procedura mająca na celu wydalenie go z terytorium Polski. Ostatecznie został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej – poinformował nadkomisarz Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

