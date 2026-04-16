Nowa hala sportowa powstanie na warszawskiej Skrze. Siatkarze i lekkoatleci czekają na koniec prac

Nowa hala sportowa na warszawskiej Skrze. Dlaczego siatkarze czekali na nią tak długo?

Budowa nowej hali na terenie Skry to jeden z najbardziej wyczekiwanych projektów sportowych w stolicy. Obiekt o powierzchni blisko 10 000 metrów kwadratowych ma mieć cztery kondygnacje i pomieścić 6000 kibiców. Dla warszawskich klubów, szczególnie dla siatkarzy PGE Projektu Warszawa, oznacza to koniec wieloletniej tułaczki po różnych warszawskich halach. Do tej pory drużyna musiała korzystać z Torwaru, co wiązało się z licznymi problemami logistycznymi i brakiem stałych terminów na treningi i mecze.

Odkąd gramy w Warszawie, zawsze mieliśmy problem z halą. Pamiętajmy, że na Torwarze zazwyczaj w weekendy są rozgrywane koncerty, inne wydarzenia, które są planowane znacznie wcześniej. My niestety nie mogliśmy wcześniej zaplanować, kiedy będą rozgrywki PlusLigi czy Ligi Mistrzów. Jest podpisanie umowy, więc dążymy do tego, żeby było łatwiej dla drużyn zespołowych, które będą miały wszystko w jednym miejscu. Od szatni po odnowę biologiczną, a także do tego, że nie będą musieli podróżować po całej Warszawie – powiedział Damian Wojtaszek, kapitan PGE Projektu Warszawa.

Nowy obiekt na Skrze ma być przeznaczony wyłącznie do celów sportowych. Dzięki temu drużyny unikną sytuacji, w których ich mecze w PlusLidze czy Lidze Mistrzów kolidują z wydarzeniami rozrywkowymi. Siatkarze podkreślają, że własny dom z pełnym zapleczem, od szatni po odnowę biologiczną, znacząco podniesie komfort ich pracy i pozwoli lepiej przygotowywać się do najważniejszych rozgrywek.

Czy na Skrze odbędą się igrzyska olimpijskie? Tomasz Majewski studzi zapał

Choć budowa hali to priorytet, władze miasta myślą już o kolejnym kroku, jakim jest odbudowa stadionu lekkoatletycznego. Dawniej był to nowoczesny obiekt z pierwszą w Polsce tartanową bieżnią, jednak od lat popada w ruinę. W kontekście planów modernizacji często pojawia się temat organizacji igrzysk olimpijskich w Warszawie. Eksperci wskazują jednak, że teren Skry, mimo swojej wyjątkowości, jest zbyt mały, aby stać się główną areną tak wielkiej imprezy.

Obiekt olimpijski musi być olbrzymi, dla lekkiej atletyki to jest przynajmniej 65 tysięcy miejsc, a im więcej, tym lepiej w kontekście igrzysk. Także taki teren w Warszawie mamy tylko na Stadionie Dziesięciolecia, na Stadionie Narodowym, ale potrzebujemy każdych obiektów, potrzebujemy obiekty pod inne imprezy. W kontekście igrzysk na stadionie lekkoatletycznym może wiele rzeczy się dziać. Także wiadomo, jeśli igrzyska byłyby w Warszawie, Skra byłaby areną nawet pewnie nie jednego sportu, ale może nawet dwóch innych, bo tak to się po prostu robi – wyjaśnił Tomasz Majewski, dwukrotny mistrz olimpijski i wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Tomasz Majewski dodaje, że jeśli Warszawa realnie myśli o stadionie olimpijskim, jedyną sensowną i najtańszą opcją byłaby przebudowa Stadionu Narodowego. Pozwoliłoby to na stworzenie obiektu lekkoatletyczno-piłkarskiego z prawdziwego zdarzenia, który byłby w stanie pomieścić ponad 60 000 widzów i spełnić rygorystyczne wymogi Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Treningi młodzieży i amatorów na terenie Skry. Jak obecnie wykorzystywany jest ośrodek?

Mimo że główne prace budowlane dopiero ruszają, teren Skry nie jest pusty. Już teraz służy on wielu osobom jako miejsce do codziennej aktywności. Na mniejszym stadionie rozgrzewkowym regularnie trenują kluby lekkoatletyczne, a dzieci biorą udział w zawodach. To jedno z niewielu miejsc w centrum miasta, gdzie profesjonalni sportowcy i amatorzy mogą korzystać z równej nawierzchni, co jest kluczowe przy mierzeniu dystansu i tempie biegu.

Tutaj jest normalny stadion. Jest mały, ale wykorzystywany przez kluby lekkoatletyczne. Odbywa się normalne szkolenie młodzieży i rozgrywane są zawody lekkoatletyczne dla dzieci. Przede wszystkim jest to piękne miejsce rekreacyjne i masa amatorów tu sobie biega na tych ścieżkach i też na stadionie, bo stadion to jest dobra rzecz do biegania – mówił Tomasz Majewski.

Modernizacja całego kompleksu Nowa Skra ma sprawić, że miejsce to odzyska dawny blask i stanie się nowoczesnym centrum sportu dla wszystkich mieszkańców Warszawy. Połączenie hali dla sportów drużynowych z odnowionym stadionem i ścieżkami rekreacyjnymi pozwoli na wszechstronne wykorzystanie tego terenu zarówno przez zawodowców, jak i osoby biegające hobbystycznie.