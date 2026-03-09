Nowa linia kolejowa powstanie na Mazowszu. "Duża i niełatwa inwestycja"

Nowa linia kolejowa w woj. mazowieckim coraz bliżej

Nad projektem "Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz jako realizacja szlaku Kolei Północnego Mazowsza" pracuje wspólnie osiemnaście samorządów, w tym samorząd województwa mazowieckiego. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z rządowego programu Kolej+. Jak podkreślił marszałek Adam Struzik, Mazowsze od początku jest zaangażowane w plany, które ułatwią życie kursującym po regionie.

- Przystąpiliśmy do partnerstwa, bo to niezwykle potrzebna, ale też duża i niełatwa inwestycja. Współpraca wszystkich partnerów projektu zapewni jej dobrą realizację. Zadeklarowaliśmy, że pokryjemy 53,5 proc. wymaganego wkładu własnego, i tak się stanie. W sumie do końca 2030 r. przeznaczymy na ten cel ponad 24,7 mln zł - zaznaczył. Koszt całego projektu to łącznie 306 mln zł.

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego Marta Milewska, podczas ostatniej sesji sejmiku zdecydowano o zwiększeniu środków na realizację inwestycji o ponad 296 tys. zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na prace nad koncepcją programowo-przestrzenną nowej lokalizacji odcinka linii kolejowej oraz dodatkowego przystanku osobowego Karwacz. Koszty wezmą na siebie wspólnie samorząd Mazowsza, miasto i gmina Przasnysz oraz powiat przasnyski. - Dodatkowo radni zdecydowali o przesunięciu środków na realizację projektu na poszczególne lata. W sumie będzie to ponad 24,7 mln zł, z czego w 2025 r. zostało wydatkowanych ponad 165 tys. zł; na 2026 r. zaplanowano ponad 530 tys. zł; na 2027 r. - ponad 989 tys. zł; na 2028 r. - ponad 742 tys. zł; na 2029 r. - ponad 22,1 mln zł, a na 2030 r. - ponad 236 tys. zł - przekazała Milewska.

Kiedy ruszą prace budowlane?

Jak dodała rzeczniczka, w ramach przedsięwzięcia przewidziano wykup gruntów oraz przygotowanie dokumentacji projektowej. Pod koniec marca ubiegłego roku Ministerstwo Infrastruktury poinformowało o podpisaniu umowy na projekt za 32,5 mln zł. Wykonawca otrzymał na realizację zleconych zadań 53 miesiące. Przedstawiciele resortu podkreślali wówczas, że prace budowlane mają potrwać w latach 2030-2033, jednak wiele w tej kwestii będzie zależało od zapewnienia finansowania. Szacowany koszt powstania linii wraz z realizacją robót to ok. 2 mld zł.

Zgodnie z bieżącymi planami po uruchomieniu trasy będzie ją obsługiwać 14 par pociągów na dobę. Czas przejazdu między Zegrzem i Przasnyszem wyniesie ok. 50 minut. Na linii ma się znaleźć kilkanaście przystanków, m.in. w Serocku, Pułtusku, Makowie Mazowieckim oraz samym Przasnyszu.

