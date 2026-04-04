Nowy odcinek ekspresówki na Mazowszu coraz bliżej. GDDKiA zrobiła “ważny krok”

S10 przez Mazowsze - nowe informacje ws. inwestycji od GDDKiA

Jak przypomniała GDDKiA, opracowywanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla inwestycji ruszyło w 2022 r., a wiosną 2023 r. rozpoczęły się działania informacyjne dotyczące planowanych robót. Na początku marca tego roku odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad, na którym wskazano rekomendowany wariant drogi.

Wariant ten, opisujący przebieg S10 i S50 w woj. mazowieckim, zakłada powstanie trasy o długości 78,1 km. Pobiegnie od drogi wojewódzkiej nr 559 w gminie Brudzeń Duży (pow. płocki) na wschód, omijając przy tym Płock (od północy) oraz Płońsk (od południa) i kończąc się na S7 w gminie Załuski (pow. płoński).

- Płock zostanie połączony z S10 za pośrednictwem dwujezdniowej DK60. W jej rekomendowanym wariancie V3, w części wykorzysta przebieg ul. Mazowieckiego. Następnie droga w dużej mierze poprowadzona będzie nowym śladem do S10 i dalej, aż do połączenia się z obecnym przebiegiem DK60 za Bielskiem. W ramach inwestycji powstanie ok. 17 km nowej drogi pomiędzy Płockiem, węzłem na S10 i Bielskiem. Węzeł powstanie zaledwie 7 km od granic Płocka, z którym miasto będzie miało zapewnione szybkie połączenie w przekroju 2x2, tj. dwie jezdnie po dwa pasy w obu kierunkach - wyjaśniła GDDKiA.

Na trasę kierowcy będą mogli dostać się dzięki węzłom z: DW559 (gm. Brudzeń Duży), drogą powiatową Sikórz - Mochowo (gm. Brudzeń Duży), DW540 (gm. Stara Biała), drogą powiatową Płock - Draganie - Proboszczewice (gm. Stara Biała), DK60 (na wysokości Płocka), DW567 (między gm. Staroźreby i Radzanowo), drogą powiatową Bulkowo - Góra (gm. Staroźreby), S10/S50 (gm. Naruszewo), DW570 (gm. Naruszewo), S7 (na węźle Przyborowice).

Realizację prac budowlanych w terenie GDDKiA planuje obecnie na lata 2030-2032.

Nowy most powstanie w Warszawie - zobacz zdjęcia:

Wiceprezes Tramwajów Warszawskich jeździ jako motorniczy