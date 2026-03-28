Od kwietnia zmiana opłat w Warszawie. Wracają stare stawki

Urzędnicy podkreślili, że przejściową obniżkę można było wprowadzić dzięki odnotowanej w miejskim budżecie nadwyżce w obszarze gospodarowania odpadami komunalnymi oraz niższym kosztom ich odbioru. Obecnie kwoty te znacznie jednak rosną. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ratusz, cena za tonę odbieranych odpadów jest wyższa o średnio 40 proc. względem poprzednich lat.

Od kwietnia wyższe stawki opłat za odpady w Warszawie

Ostatecznie zapadła więc decyzja, aby powrócić w stolicy do stawek sprzed wspomnianej obniżki. "Całość wpływów z opłat za odpady jest zgodnie z przepisami przeznaczana wyłącznie na funkcjonowanie miejskiego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - samorząd nie może »zarabiać« na odpadach" - zaznaczyli urzędnicy.

Jak prezentują się stawki, które zaczną obowiązywać od kwietnia? Będzie to 85 zł (obecnie 60 zł) dla gospodarstwa domowego w zabudowie wielolokalowej oraz 107 zł (obecnie 91 zł) dla gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej. Na tych drugich wciąż czeka ulga wysokości 9 zł, jeśli kompostują bioodpady.

Kto nie segreguje, zapłaci jeszcze więcej

Jednocześnie należy pamiętać, że znacznie więcej, bo aż dwa razy, zapłacą ci, którzy nie segregują odpadów lub robią to niezgodnie z obowiązującymi zasadami.

"Według przepisów system opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi się bilansować, a wysokość opłat zależy od aktualnych kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów. Warszawa na bieżąco monitoruje wydatki w tym obszarze, ponieważ rynek gospodarowania odpadami jest zmienny, często również zmieniają się uwarunkowania prawne, np. wprowadzenie systemu kaucyjnego" - dodali na podsumowanie przedstawiciele ratusza.

